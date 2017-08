Imuras i yimiyupaten deg Suq Letnin

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Am wakken yuɣal d ansay ɣur Tdukkla Taɣelnawt Mgal Aṭṭan n tmaẓwalt DEFI, yekfa ussan-a usdar (camping) wis 16 i d-yettwaheggan i ubaɣur n yimuḍan, imdukkal-nsen d yiɛeggalen deg teftist n Suq Letnin deg Bgayet. Am yilindi dɣa, yusa-d wahil-a i idumen ɣef teɣzi n sa n wussan I wakken ad yefk tagnit i yimiyupaten n Bgayet d twilayin tinaragin, ad ffɣen i useɛfu d temlilit. Asdar, ur yeḥbis ara deg tisin ɣer teftist i iqerben seg umkan ideg nnejmaɛen yimerraḥen, maca llan-d daɣen warmuden-nniḍen am yiḥuna n usuneɣ iɣef yebded Mass Faysel Meḥǧub. Asileɣ ɣef usellek sɣur Uḥuddu Aɣarim. Tirza ɣer usirek n Ruma d tmeddiyin n tẓuri s uẓawan d umezgun. Imi dɣa ula d amedyaz Ɛezzun Ḥmed yella-asen d inebgi yiwen n yiḍ. Ɣef wawal n yimheggiyen d yimeɛḍar, iɛedda usihar-a deg tegnatin igerrzen ayendin, imi aheggi d usuddes llan ufraren. I lmend n waya ihi, azal n xemsin n yimiyupaten s twaculin-nsen i yekkin deg tuffɣa-a, ugar n mya n yiwaziwen gar yirgazen d tlawin i yekkan deg leqdic-a. Deg rreḥba, tfures tagnit Tkadimit n Bgayet akken ad tefk arrazen i warrac i d-yewwin ikayaden n BAK, d wid n taggara n ulmud deg uɣerbaz amenzu d ulemmas-nni. Seld ahil-a iqennɛen, tesnemmir Tdukkla DEFI akk wid i d-yellan yidis-is, d wid i tt-iɛewwnen ama s tedrimt neɣ s ulethi. Am wakken i d-tbedder s tumert anemhal n uɣerbaz amenzu n Suq Letnin Mass Musuni Muḥend, d yimḍebbren n tɣiwant-nni. Ayyuz i wid yekkin deg uqeddic-a i d-yernan azmummeg i yimeɛḍar.

M. K.