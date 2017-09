Tadyant n yibuhalen

Par DDK | Il ya 44 minutes | 48 lecture(s)

Armi yewweḍ ɣer teqcict-nni i as-yennan: Ad ak-aγeγ, yuγ-itt. Inna yas: ”Nekkini, tura, aql-i uγeγ-kem, maca ad kem-awiγ ɣer tmurt iw”. Tekker-d teqcict-nni, tenna-as :”Ihi! Imi ad nṛuḥ ɣer tmurt-ik, aqcic-nni ara d-neǧǧ nekk yid-k anida ara yeγli ? Yak, γileγ aa yi-taγeḍ, ad neqim da. Ass-nni ma ara yernu γer-neγ uqcic, ad d-yeγli seg ṭṭaq-a”. Inna-as netta: ”Iyya ad nṛuḥ ɣer tmurt iw. Ar asmi ad d-ilal γur-neγ uqcic, ad d-nas γer da; imir-nni ad d-yeγli seg ṭṭaq-a”. Tenna-as: ”Yuqem”. Iwwi-tt, yuγal ɣer tmurt is. Armi yewweḍ ɣer taddart-nni iwumi iga tafat i tmesgida, feṛḥen yis-s medden-nni. Nnan as: “Qim ad tzeḍγeḍ da akk yid-neγ”. Inna-asen netta: ”Ad awen-ibarek Ṛebbi. Nekk ad ṛuḥeγ ɣer yimawlan-iw. Ahat ad ilin ttrun fell-i”. Nnan-as: “Ṛuḥ”. Iṛuḥ. Armi yewweḍ s axxam-is, yufa baba-s ittnadi deg ugudu; yemma-s tettnadi fell-as deg selsa; ultma-s tettnadi fell-as deg tefliwin uγerbal. Deg mi i t-id-ẓran yewweḍ-d, twala-t yemma-s ilsa tiγawsiwin-ines. Tenna-as i urgaz-is akk d yelli-s: “Yak, nniγ-awen deg selsa i yella, kunwi tettnadim deg yimeḍqan-nniḍen! A-t-an akka ilsa tiγawsiwin. Mer da ur d-isban ara iman-is, lliγ ad t-afeγ ass-a deg yiselsa-ihin-ines, acku qqimen ala wid-ak ihin i illan γur-s, urɛad ur ten-nudaγ ara. Lliγ ass-a ad ten-nadiγ”. Inna-asen uqcic nni: “A ziγ akka teqqimem kan d ibuhalen ? Tenna-as yemma-s : ”Amek, a mmi? Aṭas aya tura nekni nettnadi fell-ak armi d-ass-a i akunufa” ! Inna-as mmi-s:” Lliγ deg selsa-inu iṭṭseγ”. Qimen armi zrin kra n wussan, terfed teqcict-nni i d-yewwi s tadist. Armi d-ass i d-turew, teǧǧa-d aqcic. Tenna-as i urgaz is: “Ay argaz, iyya-d a nṛuḥ s axxam-nneγ i wakken ad d-yeγli uqcic-nneγ seg ṭṭaq-nni n uxxam nneγ”. Inna-as netta: ”Yuqem. Maca ad neqim kra n wussan ar d imγuṛ kra uqcic-a; imir-nni ad nṛuḥ”. Tenna-as: ”Yuqem.” Qimen. Yal ass teqqaṛ as: “Iyya-d ad nṛuḥ ” Netta iqqaṛ-as: “ Ar azekka.” Azekka-nni, ad as-tini: “Iyya-d ad nṛuḥ” Netta yini-as: “Ar azekka, diγen ‘’. Netta iγil ad taγ awal-is, ur tneqq ara aqcic-nni. Armi d yiwen wass, netta irzef. Nettat tewwi-d aqcic γef yiγil-is, teffeγ-d ɣer ufrag. Taf yiwen lbir γur-s ṭṭaq am winna n uxxam-nsen. Tenna deg ul-is: “Yak iɛdel am ṭṭaq a am winna n uxxam-nneγ. Tura ad t-sseγliγ seg ṭṭaq-a“. Teṭṭef aqcic-nni-ines, tḍeggeṛ-it seg ṭṭaq-nni. Iγli ɣer lbir, immut. Armi dtameddit, yusa-d urgaz-is. Inna-as : Anda yella mmi-m ? Tenna yas: “Ihi, iγli seg ṭṭaq”. Inna-as: Anwa ṭṭaq deg iγli? Tṛuḥ yid-s, tessaweḍ-it ɣer lbir-nni seg tḍeggeṛ mmi-s, tenna-as: “Nekkini ffγeγ-d ɣer da, ufiγ-d ṭṭaq-a, nniγ: Iyya! Iɛdel yak am ṭṭaq-a, am winna n uxxam-nneγ . –Briγ-as sya”. Inna-as netta: “Ihi ansi iγli uqcic-a, ad tḍefṛeḍ ula d kemm.” Iṭṭf-itt, iḍeqqṛ-itt ula d nettat diγen. Teγli ɣer lbir, temmut. Iqim netta. Izweǧ diγen. Yuγ tameṭṭut-nniḍen maca ur telli d-tabuhalt, dtuḥdiqt am netta.

seg tgemmi taqbaylit