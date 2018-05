Aẓekka i ttun medden

Par DDK | Il ya 39 minutes | 44 lecture(s)

Asmi akken i trefdeḍ tawdect, i tensa tafat-ik. Tḥuza-k-id terṣast i yewwin iziɣer-inek. Refden-k yimeddukkal-ik gar yifassen-nsen, ɣillen ad ɛetqen deg ṛṛuḥ, maca tesleqfeḍ. Texsi tafat-ik akken kan tuɣ. Imɣi n tudert-ik, yegma yeǧǧuǧeg, din din qquren wafriwen-is yeqqur yisegmi. Temmuteḍ d ameɣras. Am kečč am 128 n yimeɣrasen-nniḍen yeɣlin yid-k, wa deffir wa. Ulac win yezgel ujajiḥ n Tefsut taberkant. Ayen i d-ineflen di lɣaci asmi akken i temmuteḍ di 12 maggu 2001, mačči am wass-a 12 magu2018. Aẓekka-k, qrib ad t-ttun medden, ala tasa tamcumt i d-idellun fell-as. Yal mi ara d-yaweḍ wass amcum, ad terfed icuḍaḍ-is, ad tṛuḥ ɣer dinna ad tettru. Akka i ak-teḍra a gma. Akka i teḍra i waṭas yellan am kečč. Xas ma tafekka-k truḥ, meɛna deg umezruy yura yisem-ik, ad yeqqim i lebda. S umagrad-agi, bɣiɣ ad d-ḥkuɣ ass-inek aneggaru, am wakken telliḍ teddreḍ gar-aneɣ. Deg yiles n gma-k uriɣ-d : ‘’Tlul-d ass n 19 di ɣuct 1978 di taddart Agarsafen, taɣiwant n At-Yeǧǧer. Akken tettwanɣaḍ s rsaṣ n yiǧadarmiyen n Buzgan di laɛmer-ik 23 n yiseggasen. Di 28 yebrir 2001, teffɣeḍ-d seg uxxam, temlaleḍ-d kra n yimeddukkal-is di taddart, dɣa tṣubbem ɣer tɣiwant n At Yeǧǧer, akken ad trekbem, ad truḥen ɣer Buzgan, ad tewdeḍ awdec mgal iǧadarmiyen seg wul-nni yugin tamḥeqranit d ddel. Uqbel ad tsubbeḍ, teččiḍ imekli-inek, teṭṭef-d tawlaft-inek taneggarut. Teǧǧiḍ-asen awal i yimeddukkal-ik, tenniḍ-asen: ‘Akka meqqar ma mmuteɣ sɛiɣ tawlaft’. Truḥem, tsubbem ɣer Buzgan. Mi tewḍem, lewhi n 13h00 n uzal, tufam yekker ccwal gar yilmeẓyen akked yiǧadarmiyen. Tkecmeḍ ɣer tlemmast n yilmeẓyen, ur terwileḍ ara. Teddmeḍ-d tawdect di lqaɛa, akken kan tesḥallef ad tewweteḍ, dɣa teɣliḍ ɣer lqaɛa, tawdect-nni tkemseḍ-tt deg ufus-ik, tugiḍ ad as-tebruḍ. Lɣaci, bdan ttsuɣun. Wwin-k gar yifassen-nsen, udem-ik yeččur d idammen. Tarsast, tḥuza-k-id deg umegreḍ. Sarsen-ak abeḥnuq i ljerḥ-inek yettcercuren d idammen. Syin akin, wwin-k ɣer sbiṭer n Yiɛezzugen, din subben-k ɣer sbiṭer n Tizi Uzzu. Teqqimeḍ dinna 15 n wussan, ur temḥaḥadeḍ ara deg usu-k. Ass n 12 di maggu 2001, tesleqfeḍ, qemmcent wallen-ik i lebda. Nemḍel-ik sdat n tewwurt n tɣiwant n At Yeǧǧer, akken yal win i d-iɛeddan syin ad iwali aẓekka-k. Maca, sḥasfeɣ, ass-a drus i ak-yettwalin, ala tasa tamcumt’’.

Fahim Messaoudène