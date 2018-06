Par DDK | Il ya 24 minutes | 1 lecture(s)

Tiddukkla Of Futur Engineers, d yiwet n tddukkla i d-ilulen di tesdawit n Mulud Mɛemmri (Tamda) n Tizi Uzzu. Tettwaxelqen sɣur yinelmaden n kraḍ n yigezda : tusna akked titiknulujiyin, tussna n teywelt, tasmedna tudersent akked tiliktrunikt tamikanikt. Heggan-d yinelmaden i yesselḥuyen tiddukkla-a, yiwen n wahil yeɛnan tussniwin. D ayen ara d-yefken afud igerrzen akked tegnit i yinelmaden akken ad sxedmen timussniwin-nsen deg yisenfaren yemxallafen. Am wakken ara d-awin amaynut di tussniwin. Leqdicat i yecban wigi, xussen aṭas tmurt. Dɣa, ɣef wanect-a, yenna-d uselway n tddukkla Mass Imarazen Amin: ‘’S leqdicat-a i d-nettheggi, nebɣa ad d-nessebgen tasdawit Mulud Mɛemmri. Am wakken daɣen ad as-nefk udem yelhan. Nebɣa ad d-nesnulfu isenfaren deg taɣulin n titiknulujiyin , imi tineggura-agi, ilaq ad asent-nefk azal meqqren. Anect-a, ad yili kan ma yella nesdukkel tiktiwin n yinelmaden’’.

Y. S.