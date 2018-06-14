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Ajdid deg tira
Yir akud, ammud amezwaru n Lilya Saɛdi
Yettimɣur wazal n tutlayt yal mi ara d-ilal deg-s umaynut. Yettnernay ugar leqdic fell-as s tarwa-s ur nqebbel ad tt-walin temmut. Tikkelt-a ihi, d adlis-nniḍen i d-yeffɣen ad yesɛu amkan-is deg temkarḍit taqbaylit, ad yaru daɣ isem-is deg umezruy n tsekla-ines. Wa d ammud n tmedyazt i d-tessaẓreg ussan-a kan tlemẓit Lilya Saɛdi, yelli-s n taddart n Lemsella i d-yezgan deg temnaḍt n Buzgan di Tizi Uzzu. Ammud-a iwumi yettunefk uzwel "Yir akud", iwumi iga tazwart umaru-amedyaz Mass Mhenni Xalifi, d amenzu n tmedyazt Lilya Saɛdi i yellan tessaram seg zik ad tesnerni yis-s tazmert n tutlayt d tsekla tiqbayliyin. Tameskart-a tekcemen u tettwassen seg wacḥal-aya deg umaḍal n yisefra, imi tekki deg waṭas n tfaskiwin i yettwaxdamen seg tikkelt ɣer tayeḍ. Tettwaɛraḍ daɣen ɣer tmeɣriwin yettmaggan ɣef yidles d wansayen n Leqbayel, am tin n uderyis i tessuddus tddukkla Iburayen n Sidi Ɛic d tin n Yennayer i tesfuggul tddukkla Numidya n Wehran. Skud ul-is yeččur d tayri i tutlayt-is d usefru iweznen, tezga dima tɛerreḍ ad teḥḍer i yakk ttiɛadat yeqqnen ɣer ɣur-sen. Ladɣa wid anda tezmer ad tessaweḍ, s taɣect d tmenna, izen s yisefra-s yebnan s yiḥulfan d ɣef tidet. Maca tikkelt-a, tefka-d tagnit i wid iḥemmlen tamedyazt ad ɣren d taɣuri ayen tettaru deg udlis-a-ines i d-tessufeɣ. « Ssarameɣ ad yeɛjeb leqdic-iw i yimeɣriyen s umata. Tuffɣa n wammud-a ad i yi-d-ternu aṭas n wafud i wakken ad kemmleɣ deg ubrid n tira. Acu kan, bɣiɣ ad ssutreɣ deg wid akk ara t-yeɣren ad i yi-d-mudden tizeɣnin neɣ timuɣliwin-nsen, acku aya yettεawan ameskar ad yeddu ɣer sdat ». I d-tenna Lilya Saɛdi. Daxel wammud "Yir akud" ad naf 128 n yisebtar ideg rsen ugar n 40 n yisefra. Dɣa ma nuɣal-d ɣer yisental i d-yettwawin, nezmer ad d-nini tuget seg-sen ttmeslayen-d ɣef leḥzen, uguren i d-yettmagar umdan di tudert-is, akked wayen iḍerrun diri-t deg ddunit. Am d timsirin i d-tefka tlemẓit deg udlis-is anda ula d azwel yesnulfay-d isteqsiyen s tewnafit. Terna-d tmedyazt ɣef temsalt-a: « Azwel-agi “Yir akud” ur ẓriɣ ma d nekk i t-yextaren neɣ yextar iman-is s yiman-is. Yerza-d ɣur-i s tehregt; yusa-d weḥd-s. Neɣ ahat d ayen ttwaliɣ neɣ d ayen nettwali irkelli deg teswiɛin-a tineggura, imi zgan xerben wussan d wuḍan, imdanen ttwarwin, Tamurt tettwarwi, tagnawt texṣer, ilel yezεef, atg».
Kaissa Khalifi