Aḍebsi amezwaru n Kamal Ḥammum

Mačči aṭas n wakud segmi d-yeffeɣ uḍebsi n ccna amezwaru n ucennay Kamal Ḥammum, neɣ Kamal At Ɛmara s yisem-is azwaw. Ilemẓi-a i d-ilulen di temnaḍt n Buzgan, deg useggas n 1977, yefren ad yefk i yiseɣrez-ines azwel "Asirem", ideg ara naf 7 n tezlatin, yal yiwet s yisem-is d usentel iɣef i d-tewwi.“Awi-d afus-im”, “Tajeǧǧigt”, “Ngemmu deg yisem”, “A lhem”, “Wissen”, “Ay Itbir”, d “Cedhaɣ”, i d sebɛa n tezlatin-nni ideg i d-yenṭeq ucennay imeslayen yemgaraden d taɣect leqqaqen. Swayes i d-yessenṭeq daɣ aẓawan ḥninen s dduzan i as-yettcebbiḥen taɣect. Ma nemmeslay-d ɣef tḥawact n tezlatin n walbum-a, deg-sent ad naf s waṭas asentel n tayri, imi aql-it deg tallit-is. Maca, ula d win n lmeḥna d wayen-nniḍen, yedda-d deg umaynut-a-ines. Dɣa ma neddem-d amedya, ad d-nemmeslay ɣef tezlit tis kraḍ anda ara nsel i Kamal At Ɛmara icennu-d s usḥissef ɣef wansayen i yettwaǧǧayen, am uxxam n uẓru d ubernus. Yeqqar di tefyar-is timezwura: “Ngemmu deg yisem, neneqqes di tmussni, heddreɣ-as i gma, yefhem uberrani...”. Ad d-nesmekti kan d akken acennay Kamel Ḥammum yessaweḍ ad yessekles aḍebsi-a-ines amezwaru s tallelt n umedyaz Saɛid Ḥammum. Amedyaz-a ukud yezdi isem n twacult d yiwen n yidim, i t-iɛawnen ayendin akken ad yessekles mi as-yefka imeslayen. Yettnuzu s wacḥal-aya uḍebsi-a, i win t-yebɣan.

M. K.