Asfuggel n tfaska n udrar

Par DDK | Il ya 1 heure | 71 lecture(s)

Tessuddes-d tɣiwant n Ayt Smaɛel, ass n aram 11 duǧember, s tallelt n tddukkla Asirem Guraya, Aḥraz n Tẓegwa akked tddukkliwin tidiganin, taẓrigt tis 7 n tfaska n udrar. Asihar-a i d-yettwaheggayen yal aseggas, yella-d daɣen ula di temnaḍin-nniḍen n Bgayet. Dɣa, deg Uxxam n yilemẓiyen Mulud At Mɛemmer n Ayt Smaɛel, rsent-d temseknin yemgaraden si tsebḥit n wass, ideg nezmer ad nwali ayen akk icudden ɣer tgemmi tangawt n tɣiwant, am zzit n uzemmur, tamemt, tazart d wayen-nniḍen i yeṭṭafaren tinḍi (artisanat). Di lawan ideg i d-yemmug usarag di tzeqqa tagejdant ɣef wazal n udrar i umdan, d wamek i ilaq ad yesseḥbiber fell-as yal yiwen. Ula d medden, ayendin i yerzan ɣer Uxxam n yilemẓiyen mi slan s warmuden yellan, ulamma ur yemmug ara uberreḥ akken iwulem. Deg wahil, yettwasuddes-d umsizwer n tgella tansayant i tlawin n Ayt Smaɛel. Am wakken yella-d umsizwer wayeḍ i yerzan arrac, tikkelt-a. Ttwaɛerḍen dɣa ɣer termit n usuneɣ n ugama d wayen i t-yettcebbiḥen. Syin, mettwal azal, yebda uheggi i tuffɣa tameqqrant s adrar n Takkuct, ideg yella yetturaǧu ad ttwaẓẓun 300 n yisekla n yigdel. S tikkin n yinelmaden n waṭas n yiɣerbazen, n yikerrazen d yimezdaɣ s umata, tella-d ihi tirzi-a deg tegnit n unnecraḥ d tumert. Ad d-nesmekti d akken ɣer taggara n tfaska-a, tella-d tegnit n tikci n warrazen i tlawin iẓewren deg usewwi, d warrac i d-yewwin iman-nsen deg usuneɣ. « D ayen igerrzen wayen akk i d-yettwaheggan i lmend n teẓrigt-a tis sa n tfaska n udrar. Ɣef waya, ad nesnemmer tiddukkla Asirem Guraya, Aḥraz n tẓegwa d wid akk yekkin deg usmurres n ttiɛad », i aɣ-d-yenna uselway n tɣiwant n Ayt Smaɛel, Mass Sadeq Rebbaɛi.

M. K.