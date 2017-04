L’islamisme rampant de la campagne

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

S. Ait Hamouda

L’Islamisme s’installe, dit-on, en Kabylie. Est-ce une nouvelle alarmiste ? Un constat avéré d’observateurs sagaces ? Ou encore une rumeur pour amplifier l’ambiance électorale ?

Quel que soit le crédit que l’on puisse accorder à ces assertions, le mieux est de les prendre au sérieux, sait on jamais. Les signes d’une présence notable des salafistes, wahabites et d’autres sectes, sont à couper au couteau.

À force de voir des qamis, djilbabs et autres accoutrements étrangers, on est tentés de croire à une existence réelle de ces schismes qui ne se gênent pas pour se montrer de manière ostentatoire.

De plus, leur prosélytisme, à la en veux-tu en voilà, à de quoi inquiéter, pas seulement les kabyles. Ces pseudos religions, qui veulent toucher à l’islam de nos ancêtres, celui de nos grands parents et de nos parents, cherchent à nuire à nos croyances, à notre foi et à porter atteinte à la stabilité de notre région, de notre pays.

Il va de soi que ces néo croyances ont pour but et fins de disloquer la société, de lui trouver des inimitiés et enfin de l’amener à des affrontements inconciliables entres les hommes et les femmes qui ont vécu, jadis, dans l’harmonie et la bonne entente.

En fait, qu’est ce qui les dérangent ces extrémistes dans notre islam, tel que nous l’avons appris de nos aïeux ? C’est sa tolérance, son sens de la liberté et du respect dû à tout le monde.

Nos islamistes ne sont pas intéressés par «tout» le pouvoir pour l’heure. ils attendent le moment propice pour faire mains basse sur tout le pays. Mais ce moment, semble passé, et il ne sert à rien de vouloir flouer les Algériens, ils l’ont été une fois en 1991 et ils ont appris la leçon. On ne la leur jouera plus jamais.

En tous les cas, pas cette fois-ci, dussent-ils ameuter le diable, les djinns et tout ce qu’ils peuvent de forces paranormales. On s’est réveillés, on a compris, on ne nous trahira plus, on ne mentira plus, on ne fera plus jamais prendre des vessies peintes aux couleurs de l’islam salafiste ou wahabite, pour les lanternes du salut…

S. A. H.