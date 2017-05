«Elle pourra compter sur l'expérience du HCA»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 93 lecture(s)

Selon le haut commissariat à l'amazighité (HCA), l'officialisation de Tamazight dans la nouvelle Constitution permettra d'instaurer de nouvelles conditions pour son développement.

«L'officialisation de Tamazight instaure de nouvelles conditions favorables à sa prise en charge et à son développement dans toutes les sphères de la société et ce, dans la nécessaire concertation et collaboration entre toutes les institutions et acteurs concernés". C'est ce qu'a souligné le HCA, dans un communiqué rendu public avant-hier. Selon le HCA, le parachèvement en cours du cadre juridique d'application des dispositions de la Constitution permettra "la dotation de Tamazight des conditions appropriées à sa promotion au plan culturel et l'instauration, au plan linguistique, des approches et outils scientifiques et académiques requis". Dans ce sillage, le HCA a tenu à souligner l'Académie algérienne de la langue amazighe, prévue dans la loi fondamentale du pays, pourra, dans la concertation et la complémentarité aux différentes étapes de sa création et de sa mise en phase opérationnelle, compter sur toute son (HCA, ndlr) expérience, capitalisée depuis plus de deux décennies, a indiqué le même document. Le HCA a mis l'accent, par ailleurs, sur la nécessaire résorption d’un déficit en certains moyens indispensables, pour la réalisation de son plan de charge. Les autorités compétentes, sollicitées pour le renforcement de l’encadrement humain de ses structures, ont lancé les procédures réglementaires y afférentes, a précisé la même source. Ledit organisme se dit prêt à assurer «un avenir florissant à Tamazight, en dépit de plusieurs contraintes auxquelles il fait face actuellement». «(…) le HCA, se reposant sur les personnels disponibles mobilisés à l’extrême, agit pour traduire dans les faits et dans les délais impartis tous les engagements pris", déclare-t-on dans le même communiqué.

S. S.