22 commerces fermés en avril

Par DDK | Il ya 52 minutes

Le fait saillant du bilan de la direction du commerce concernant le mois d'avril dernier, c’est la décision de fermeture temporaire de 22 locaux commerciaux.

Principalement prise pour le motif de manque d’hygiène, cette résolution fait partie des actions de contrôle de la qualité et des prix des produits, au nombre de 2 749, durant le mois dernier. Pas moins de 240 procès verbaux ont été établis. Intervenant dans le cadre de la protection du pouvoir d'achat du consommateur, les services de cette direction exécutive de la wilaya ont également enregistré 33 infractions, liées à la vente sans factures, évaluées à 741 069 22,60 DA. La brigade du service de protection du consommateur et de la répression de la fraude a effectué, selon le bilan, pas moins de 614 interventions. 62 procès verbaux ont été établis, à l'encontre des auteurs de 63 infractions au code commercial. Celles-ci sont réparties comme suit : non-respect de l'obligation de la sécurité du produit ; Absence de contrôle personnel ; Absence d’hygiène et divers autres motifs. D'une quantité de 4 160 347 tonnes, les produits saisis sont estimés à 333 990 DA. En matière de maîtrise des produits à large consommation, les services concernés ont effectué 246 interventions, ponctuées de 10 procès verbaux à l’encontre des contrevenants. L'une des dix infractions enregistrées est l'absence d’autorisation de l'activité commerciale, et les neuves autres pour divers motifs. La valeur des produits saisis est estimée à 33 595 DA. S'agissant de l'obligation d'information du consommateur, les mêmes brigades ont mené 863 actions et établi pas moins de 31 procès verbaux contre les contrevenants pour le motif de non-conformité de l'étiquette. Les contrôleurs ont saisi une quantité de denrées alimentaires et de produits industriels d’une valeur de 51 729 DA. Par ailleurs, l'inspection douanière au niveau des circonscriptions de Corso, du chef-lieu de wilaya et de Khémis El Khechna a, selon le même bilan, permis d'étudier 710 dossiers déposés par des importateurs. Il a été décidé d'attribuer à 617 cas des autorisations d'importer des gammes de produits jugés conformes aux normes en vigueur dans les marchés. Mais l’accès au marché algérien a été interdit à 28 produits, dont des électroménagers, des jouets pour enfants, des gammes de confiserie et autres quantités de viande rouge. La directrice du commerce, Samia Ababsa, a par ailleurs animé, durant le mois dernier, des rencontres avec des représentants du mouvement associatif. Elle y a insisté sur la nécessité de la promotion de la qualité des produits et de la prévention des intoxications alimentaires. «Nous nous apprêtons à ouvrir le marché de proximité dans le vaste jardin du monument en construction, avec l'objectif de défendre le pouvoir d'achat du consommateur», nous a-t-elle fait savoir.

Salim Haddou.