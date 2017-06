Cherifi veille au respect de l’agriculteur

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Le wali de Bouira, Mouloud Cherifi, a visité hier la CCLS de Bouira, où il s’est enquis de l’état des installations et du travail des équipes de la coopérative.

Au niveau du guichet unique de la coopérative, ou les agriculteurs déposent leur récolte, M. Cherifi a reçu des explications sur l’opération de remise des chèques aux fellahs. Selon le directeur de la CCLS, beaucoup de mesures ont été introduites pour faciliter l’opération en question. «La remise des chèques prend généralement entre 24h et 48h. Pour les personnes âgées, on a créé un couloir vert pour permettre à ces derniers de récupérer leurs chèques le jour même», a expliqué le directeur de la CCLS. Toujours selon ce responsable, le guichet unique délivre une moyenne de 250 chèques par jour. Il a ajouté que «s’agissant de la campagne de cette année, l’opération de remise des chèques a d’ores et déjà commencé, et connaitra un afflux sur la période allant de fin juin au début juillet». Sur les conditions d’accueil des fellahs, le chef de l’exécutif a exhorté les responsables de la CCLS à aménager une buvette, pour permettre aux agriculteurs de se désaltérer. Interpellé sur les difficultés que trouvent certains agriculteurs à accéder à la ville avec leurs tracteurs et camions de gros tonnage, lors de l’acheminement des céréales, Mouloud Cherifi a instruit ses services d’organiser une réunion en présence des concernés, de la CCLS et des services de sécurité pour dégager une plage horaire et un circuit, et régler ainsi définitivement le problème de circulation en ville des poids lourds acheminant les céréales dans le centre de collecte. Par ailleurs, la visite des installations a été l’occasion pour le wali de demander l’installation d’un chapiteau au niveau du centre, et de procéder à la finalisation des travaux d’installation de la clôture dans la partie sud du centre jouxtant le siège de la direction des œuvres universitaires (DOU). Interrogeant le DSA sur la récolte céréalière cette année, ce dernier expliquera que celle-ci s’annonce bonne. Nous apprenons par ailleurs que les capacités de stockage céréalier à Bouira dépassent le million de quintaux. La CCLS de Bouira dispose de 11 centres de collectes à l’échelle de la wilaya.

Djamel Moulla.