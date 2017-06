Tizi-Ouzou isolée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Les usagers de la RN12, principal axe routier desservant la wilaya de Tizi-Ouzou, qui relie la capitale Alger à Béjaïa a été fermée à la circulation dès les premières heures de la matinée d’hier. La route a été bloquée au niveau de l’EHS de Oued Aïssi dans les deux sens, par des habitants de la localité qui ont usé de blocs en ciment et de pneus en feu. Les manifestants occupaient ostentatoirement les lieux avec un ton menaçant. Ils exprimaient une multitude de réclamations, à savoir entre autres le recasement des habitants du bidonville dans des logements décents et une meilleure alimentation en eau potable, «en rupture depuis plusieurs jours», de l’avis d’un des protestataires. Les conséquences d’une telle action ont été désastreuses sur des centaines, voire des milliers, d’automobilistes et usagers qui n’ont pu franchir le barrage, particulièrement les habitants des localités montagneuses qui se dirigeaient vers Tizi-Ouzou en ce premier jour de reprise du travail après la fête de l’Aïd. Personne n’a été épargné : enfants, femmes, personnes âgés, ou encore des malades qui ont dû galérer sous un soleil de plomb avec le thermomètre qui dépassait largement les 40 degrés. Les embouteillages ont atteint même la route d’Ouaguenoun d’où de nombreux automobilistes ont tenté le détour pour atteindre Tizi-Ouzou via Tamda. Il leur a fallu quelque six heures de temps pour faire une vingtaine de kilomètres. D’autres ont dû continuer le trajet à pied de Oued-Aïssi jusqu’à Tizi-Ouzou dans des conditions très pénibles vu la chaleur suffocante. Il a fallu attendre le milieu de l’après-midi pour que les barrières soient enfin levées et la circulation rétablie. Les usagers ont regretté que les autorités n’aient pas daigné intervenir pour remettre de l’ordre plus tôt, surtout que ce n’est pas la première fois que ce genre d’actions est initié.

Hocine M.