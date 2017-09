Pas moins de six listes en lice

Par DDK | Il ya 23 minutes | 67 lecture(s)

En plus du MPA, actuellement aux commandes de la commune, dont le P/APC, Slimane Khermouche, reconduira une nouvelle liste, pas moins de cinq autres listes lui disputeront les rênes de l’assemblée communale. Il s’agit du FFS, du FLN, le RCD et le RND qui ont, quasiment, peaufiné la collecte de candidatures pour cette commune tant convoitée de 19 sièges. Le parti d’Ali Benflis, Talaïet El Houriet, sera également en lice s’il arrive à collecter les 950 parrainages d’électeurs, chose pas du tout évidente surtout qu’une autre liste indépendante, conduite par les deux actuels vice-présidents de l’APC, est également en quête de parrainages. Si la formation d’Amara Benyounes part avec tous les pronostics pour rempiler pour un second mandat, il n’en demeure pas moins que la partie n’est pas encore jouée à Maâtkas, car nul n’est en mesure de parier sur une majorité absolue. C’est dire qu’il est presque certain qu’avec les 19 sièges à pourvoir au niveau de cette assemblée, des alliances s’avèrent, d’ores et déjà, impératives. Pour mémoire, lors des dernières élections locales de 2012, le Mouvement populaire algérien a raté de peu la majorité absolue avec 8 sur 19 sièges. Il aura fallu à l’époque faire rallier les deux élus du Mouvement pour l’entente nationale (MEN), pour former un exécutif communal. Ces deux élus ont fini quelques temps après par rejoindre le MPA, en démissionnant de leur parti. C’est dire que pour les échéances du 23 novembre 2017, tout le monde s’active ici et là à fignoler les listes avant le terme fixé par la loi, soit le 24 septembre, et une ambiance préélectorale est déjà dans les places publiques à Maâtkas.

A. M.