Benghabrit installe un conseil national

Par DDK | Il ya 50 minutes | 87 lecture(s)

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit a procédé, hier, à l’installation officielle du conseil national des programmes et ce, dans le cadre de l’approfondissement de la réforme du système éducatif. Ce conseil national, a-t-elle expliqué, a pour mission de définir la référence générale des programmes, de mettre en place un guide pratique des programmes, ainsi que la définition d’un cadre conceptuel global. La ministre veut à travers ce conseil national, «donner aux élèves les moyens intellectuels et les compétences requises pour être les futurs acteurs de la construction du pays». D’après elle, «le nouveau conseil constitue un espace de réflexion et une force de proposition pour la mise à jour des programmes». Le conseil national des programmes sera présidé par Cherifa Ghettas, docteur d’État en sciences des langues, professeure à l’université et membre de la Commission nationale des programmes. Cherifa Ghettas a, dans ce cadre, affirmé que «le conseil veillera à la cohésion des programmes scolaires et aura un œil sur les expériences réussies des autres pays dans le domaine de la pédagogie». Ce conseil, a-t-elle ajouté, «organisera également des séminaires nationaux et internationaux». «Nous sommes tous appelés à prendre en charge de la manière la plus efficace possible les affaires pédagogiques et œuvrer de manière à offrir un meilleur apprentissage aux futures générations», a souligné, pour sa part, la ministre de l’Éducation. Lors d’un point de presse tenu en marge de la cérémonie, la ministre a indiqué que son département n’a pas été notifié de la part de la commission nationale des intendants de l’éducation, concernant leur mouvement de grève. Évoquant, en outre, le problème de l’échec scolaire, la ministre a fait savoir que «l’une des priorités de son département est de réduire le taux de l’échec scolaire, en procédant à la préparation des programmes selon une nouvelle approche». Mme Benghabrit a expliqué l’échec scolaire par la non-prise en charge de l’intelligence de l’élève. Selon elle, ce problème se pose au niveau des trois paliers scolaires, avec un taux qui oscille entre 10 et 20%. Pour remédier à ce problème, la ministre a indiqué que son département compte accompagner les enseignants par la formation». «Améliorer la qualité de l'éducation dispensée aux élèves est une priorité nationale», a-t-elle encore ajouté.

L.O.CH