Colloque international sur la vie et l’œuvre de Matoub

Par DDK | Il ya 8 heures 13 minutes | 453 lecture(s)

La faculté des Lettres et des langues, à travers le département de Langue et culture amazighes de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, organise au campus Aboudaou les 19, 20 et 21 juin 2018 un colloque international ayant pour thème «Lounès Matoub, biographie et œuvre».

Ce colloque permettra aux spécialistes et amateurs de l'œuvre de Lounès Matoub de se rencontrer et d'échanger autour de la biographie de l'homme, mais également et surtout autour de ses diverses œuvres. Un appel à communications est, de ce fait, lancé pour contribuer à cette rencontre qui comprendra trois axes à savoir «Biographie de Lounès Matoub : témoignages, éléments relatifs à sa vie propre, à sa militance», «Œuvre poétique de Lounès Matoub : études et analyses d'un (ou de plusieurs) poème (s)», «Lounès Matoub comme musicien et comme interprète». Né le 24 juillet 1956 au village Taourirt Moussa, à Ath Douala (wilaya de Tizi-Ouzou), il est mort assassiné le 25 juin 1998 au lieu-dit Tala Bunan, situé près de son village natal. Lounès Matoub était à la fois auteur (poète), compositeur et interprète de ses propres chansons. Il était également un acteur social important et un militant infatigable de la démocratie et des droits de l'Homme. L’impact social de l'œuvre «chantée» de Matoub est aujourd'hui retentissant, en particulier auprès des jeunes Kabyles et Maghrébins, ceux du pays et ceux de la diaspora, qui ne l'ont pourtant jamais connu, ni vu chanter sur scène. Son œuvre poétique, également riche et diverse, aussi bien par ses formes que par ses thèmes, a fait l'objet de plusieurs comptes rendus dans la presse écrite et audiovisuelle algérienne et étrangère, mais également d'études universitaires dont certaines ont été publiées et connues du large public. C’est dans le but de mieux connaître toutes les facettes de l’homme que le département de Langue et culture amazighes de l'université de Béjaïa projette d'organiser, les 19, 20 et 21 juin 2018,un colloque international sur la vie de l'homme, son œuvre poétique et, dans la mesure du possible, son œuvre musicale. Le comité scientifique en charge de ce colloque est composé de spécialistes et d’éminents professeurs. On citera Kamal Bouamara, Alloua Rabhi, Mustapha Tidjet, Mhammed Djellaoui (université de Bouira), Mohand Akli Sahli (université de Tizi-Ouzou), Tassadit Yacine (EHESS-MSH, Paris), Kamal Nait Zerrad (Inalco, Paris), Mohamed Sgenfel (Agadir, Maroc), Daniella Morella (Inalco, Paris) et El Hussein Farhad (Nador, Maroc).

Rachid Z.