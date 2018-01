La 3e édition lancée prochainement

Par DDK | Il ya 7 heures 15 minutes | 286 lecture(s)

Pour encourager les jeunes étudiants en architecture, il sera procédé prochainement au lancement de la 3ème édition du Grand prix d'architecture étudiant LafargeHolcim 2018, apprend-on via un communiqué de la société organisatrice. Après les francs succès rencontrés lors des deux précédentes éditions, LafargeHolcim Algérie lance, pour la troisième année consécutive, son Grand Prix d'Architecture Etudiant. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des passerelles avec le réseau académique et a pour objectif de favoriser le transfert de savoir-faire, d’encourager les jeunes générations aux métiers de l’architecture et de récompenser les talents. Pour cette nouvelle édition, les participants plancheront sur le thème «Réinventer l’habitat intermédiaire.» Cette thématique a été choisie afin de pousser les étudiants en architecture à proposer des styles novateurs autour de la pureté des formes et du style. Le défi pour les candidats consiste à imaginer et à réinventer l’habitat intermédiaire d’aujourd’hui en intégrant les évolutions des modes de vie contemporaines et du mieux vivre ensemble, tout en prenant en compte les aspects environnementaux et de durabilité dans leurs projets. Pour cette édition, les étudiants de trois établissements de renom pourront concourir pour ce grand prix, à savoir l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger, le Département d’Architecture de la faculté d’Alger et le Département d’Architecture et d’Urbanisme de Tizi-Ouzou. Les projets seront suivis et évalués par un comité mixte sur des critères de créativité, d’innovation dans le choix des matériaux et des solutions constructives, de modernité architecturale, d’efficacité budgétaire, de délais de réalisation, de réduction de l’empreinte environnementale, de l’utilisation des matériaux locaux, de durabilité et de la capacité de chaque participant à défendre son projet. La cérémonie de remise des prix, pour une valeur de 90 millions de centimes, sera organisée en mars 2018, est-il souligné dans le même communiqué.

