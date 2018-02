Plusieurs activités au menu de la Journée du chahid

Par DDK | Il ya 5 heures 55 minutes | 208 lecture(s)

À l’occasion de la célébration de la journée du Chahid, coïncidant annuellement avec le 18 février, l’APC de Souk El-Tenine, au Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, organise, du 16 au 18 février, plusieurs activités au niveau de l’ex-siège de la mairie. Les efforts de la commune, notamment le personnel de la voirie ainsi que les moyens matériels, ont été mobilisés pour accomplir cette mission avec seulement quelques volontaires. Ainsi, l’axe principal de la ville et les trottoirs ont été nettoyés durant la matinée d’hier, une opération à mettre du côté des organisateurs. Celle-ci doit être élargie au reste du chef-lieu, où il existe plusieurs points noirs et décharges sauvages qui continuent à malmener les habitants et à enlaidir l’agglomération. Pour la journée d’aujourd’hui, une réception est programmée en l’honneur des membres de la famille révolutionnaire, ainsi que la baptisation des ruelles et des immeubles communaux, une opération qui se poursuivra jusqu’au jour J (18 février, ndlr). Une conférence sur l’environnement, animée par le président de l’association TIWIZI du village d’Aït Izid, est aussi au menu. Par ailleurs, une opération de plantation d’une cinquantaine d’arbres est prévue. Il y aura également une cérémonie, où plusieurs prises de parole seront tenues. Enfin, les participants auront des diplômes de remerciement et prendront une collation.

H. T.