Béjaïa en tête des sinistres

Plusieurs accidents de la route ont été enregistrés, en 48 heures, du 7 au 9 juin, au niveau national, ayant causé onze morts et neuf blessés, apprend-on des services de la Protection civile.

«Durant la période allant du 7 au 9 juin 2018, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, qui ont causé onze morts et neuf blessés traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par la direction générale de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Béjaïa, «avec deux personne décédées (motocyclistes) heurtées par un bus sur la RN26, commune et daïra d’Ifri Ouzellaguen». Les mêmes services ont enregistré, durant la même période, 3 956 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… Les services de la Protection civile de la wilaya de Bouira se sont intervenus pour le repêchage et l’évacuation vers la morgue de l’hôpital local, le corps d’un adolescent âgé de 13 ans décédé noyé dans une retenue collinaire, située au lieu-dit Oued Djekam, commune et daïra de Sour El Ghozlane. À signaler que 130 interventions liées aux dispositifs de surveillance des plages et baignades ont été effectuées par les agents de surveillance depuis le 1er juin 2018, où 43 personnes ont été secourues et sauvées de noyade dans les plages surveillées, 78 personnes ont reçu les premiers soins aux niveau des postes de surveillance, alors que trois personnes sont décédées noyées, dont deux dans les plages surveillées à Tlemcen et une personne dans les plages interdites à la baignade à Jijel). Concernant les personnes noyés dans les réserves d’eau, les unités de la Protection civile ont enregistré depuis le 1er juin, «le décès de quatre personnes, dont trois dans des mares d’eau et une personne dans une retenue collinaire), à travers les wilayas de Bouira, Tiaret, M’Sila et Relizane», a précisé la même source.

Samira Saïdj