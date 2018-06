Sous haute sécurité !

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

C’est aujourd’hui que débuteront les épreuves du Baccalauréat. Cet examen décisif qui s’étalera sur cinq jours, concerne plus de 700 000 candidats répartis sur tout le territoire national.

«Toutes les dispositions ont été arrêtées, depuis plusieurs, à l’effet d’assurer leur bon déroulement et leur crédibilité», a indiqué, hier, la ministre de l’Éducation nationale. S’exprimant sur les ondes de la chaine III de la radio nationale, la ministre de tutelle a affirmé que «la préparation de cette session a concerné l’ensemble des aspects pédagogiques, organisationnels et sécuritaires». Ce qui est important, pour elle, c’est d’assurer l’équité au bénéfice de l’ensemble des candidats d’où, ajoute-t-elle, la précaution de prendre cet ensemble de mesures afin que ceux-ci puissent être sur un pied d’égalité lors de cet examen. «Si la dimension sécuritaire semble cette fois avoir pris le dessus sur la dimension pédagogique c’est parce que nous avons vécu un traumatisme en 2016, année durant laquelle avaient été constatées des fuites de sujets d’examens», a-t-elle expliqué. Quand on décide de la crédibilité de cet examen c’est, dit-elle, pour assurer une égalité «des chances et de justice entre tous les candidats». Elle estime, à ce propos, que c’est l’apparition des réseaux sociaux et des téléphones mobiles qui a amené à des mesures extrêmes contre la triche, notamment en décidant de suspendre l’internet dès le début des épreuves. La ministre n’est pas allée avec le dos de la cuillère pour défendre la mesure relative à la coupure d’internet une heure avant le début de chaque épreuve, affirmant que d’autre pays aussi suspendent l’internet durant les épreuves du BAC. «L’ensemble des parties prenantes dans cet examen ont analysé toutes les failles qui pourraient permettre ces fuites de sujets». Elle a cité à titre illustratif, le nombre de centres de dépôt des sujets qui est passé de 414 à 66 centres pour éviter toute fuite de sujets.

Le gouvernement n’a pas rejeté la réforme du BAC



Sur un autre registre et en ce qui concerne la réforme du baccalauréat, notamment pour ce qui concerne la réduction de sa durée, la ministre de l’Éducation indique que le gouvernement n’a pas rejeté la réforme du BAC. Selon elle, l’objectif fondamental du texte, en cours de discussion, vise à réorganiser cet examen au plan matériel. Le fait de limiter le déroulement des épreuves de cinq à trois jours devient «une urgence», a-t-elle dit, en raison de toutes les nouveautés et du stress des candidats mais également pour permettre une clarification des filières, notamment en redonnant toute la place qu’il faut aux matières de spécialité. Évoquant, en outre, le cycle secondaire, la ministre fera savoir que cette question n’est pas d’actualité, mais il devient opportun de revisiter l’organisation du baccalauréat, en attendant d’ouvrir le dossier du secondaire.

40% des postulants sont des candidats libres

Les candidats libres à la session 2018 de l'examen du baccalauréat représentent quelque 40% des 709 448 candidats, a indiqué la ministre de l'Éducation nationale, annonçant qu'une proposition sera faite dans le but de limiter à l'avenir leur nombre. Selon la ministre, le constat établi fait ressortir un taux d’absentéisme pour cette catégorie «extrêmement important se situant entre 30 et 35%», constituée «d'une population extrêmement hétérogène». «Pour l'instant, les candidats libres passent le bac autant de fois qu'ils veulent, mais dans le cadre de la réorganisation des examens, une proposition sera faite de manière à donner la possibilité à ces candidats de ne passer le bac que deux fois et de jouer sur le taux d'inscription à partir de la troisième tentative pour les candidats libres. Par ailleurs, la ministre a fait savoir que le nombre des candidats aux besoins spécifiques avoisine les 400, précisant qu'il s'agit de 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Concernant les écoles privées, le nombre des candidats inscrits pour le baccalauréat est de 3 339 candidats. Selon la ministre, les résultats du BAC seront probablement divulgués vers le 20 juillet prochain.

L.O.Challal