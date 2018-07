Un plan contre les fuites et piquages illicites

Par DDK | Il ya 49 minutes | 119 lecture(s)

Dans le cadre d’un programme de lutte contre les fuites et les piquages illicites qui perturbent la distribution d’eau potable, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un projet de 100 000 000,00DA. A chaque saison estivale, le problème d’eau revient dans la wilaya de Tizi-Ouzou, gâchant le quotidien des habitants. Deux des raisons de ce problème, selon les responsables locaux du secteur, ce sont les fuites et le piquage illicite. Le projet dont a bénéficié la wilaya vise à lutter contre ces deux phénomènes. Pour sa concrétisation, ce projet a été confié à 14 micros entreprises, en 14 lots. Sept lots ont été visés et les entreprises ont été installées. Les communes concernées par ces premiers lots sont : Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda, Azazga, Azeffoun, Ouaguenoun, Draâ El-Mizan et Tizi Gheniff. Pour rappel, dans l’optique d’améliorer la distribution de l’eau potable dans la wilaya, plusieurs projets structurants ont été inscrits à son indicatif au cours des dernières années. Malheureusement, ils tardent à voir le jour. La direction des ressources en eau, dans son rapport présenté à la session APW de mercredi dernier, a fait le point sur l’état d’avancement de ces projets. Le barrage de Souk N’tleta, en cours de réalisation, est actuellement à 48% d’avancement, il est destiné à renforcer l’alimentation en eau potable des wilayas de Tizi-Ouzou et Boumerdès. A terme, il renforcera en eau potable 188 villages de l’Ouest et du Nord-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’achèvement des travaux est prévu pour fin 2019. Le barrage de Sidi Khelifa (Azeffoun), d’une capacité de 22 hm3, est destiné à l’alimentation en eau potable de la zone côtière. La réalisation du projet a été attribuée à l’ETRHB Haddad, en groupement avec l’entreprise turque GUNSAY, pour un délai de réalisation de 40 mois. Ce projet coûtera à l’Etat 8,4 milliards de dinars. Le coup d’envoi des travaux a été donné en avril dernier. Les fonds destinés à l’indemnisation sont consignés au trésor. L’étude de déplacement des deux forages AEP d’Aït Chafaâ et Azeffoun a été finalisée. Le barrage Bounachi, situé sur l’oued Rabta, commune de Mekla, a une capacité de 21 hm3. L’étude a été achevée et le projet est en attente d’inscription. Le barrage de Zaouïa, en cours d’étude, est situé à l’Oued Stita, commune de Makouda. Sa capacité est de 100 hm3/an. Il est destiné pour l’AEP, l’AEI et l’irrigation. Son étude est à 20% d’avancement. Les travaux de reconnaissances géologiques sont à l’arrêt, à cause d’oppositions des propriétaires terriens. Les pourparlers sont toujours en cours pour tenter de régler le problème. S’agissant des projets d’alimentation en eau potable des communes côtières de la wilaya de Tizi-Ouzou, à partir de la station de dessalement d’eau de mer de Cap Djinet, plusieurs oppositions sont enregistrées là aussi, ce qui ralentit l’avancement des travaux sur certains axes. Pour le projet de renforcement de Bouzeguène à partir de Tichy Haff, six entreprises ont été retenues pour l’exécution de six lots pour un montant global de 289 961 225,18 DA. Le projet, selon les prévisions, sera achevé en octobre 2018. Quelques problèmes d’oppositions et de contraintes techniques sont posés.

Des mesures supplémentaires en plus du programme déjà en place

Dans son rapport présenté à la session APW, la direction de l’hydraulique et des ressources en eau a parlé des actions d’amélioration de la qualité du service public de l’eau. Ce dernier est axé sur plusieurs volets : Exécution et achèvement du programme normal, le programme normal consiste en l’achèvement des travaux de réseau d’adduction, de distribution et de réservoirs à travers la wilaya ainsi que ceux de renforcement spécifique tel que celui de renforcements AEP d’Aït Khelili et Tirmitine, partiellement mis en service, Ouacifs et Aït Boumahdi, les travaux sont en cours, avoisinant 85%. Réalisation du projet AEP de Souk El Tenine à partir de l’Oued Mechtras, marché canalisation et génie civil approuvé et l’entreprise installée. Réalisation du projet de renforcement de l’AEP de la commune de Mkira, l’ouverture des plis s’est faite le 24 juin écoulé. Le deuxième volet consiste en l’inscription et la réalisation des projets à impact immédiat sur le fonds national de l’eau. Dans ce sillage, plusieurs projets sont en cours d’exécutions. Une première tranche de six projets ont été inscrits pour un montant de 400 000 000DA. Il s’agit notamment de la réhabilitation des conduites de la chaine de refoulement de Tassadorth. Les travaux sont achevés et mis en service sur les deux branches Maâtkas et Béni Zmenzer. Expansion des réseaux AEP des villages Aït El Kaid, Aït Slimane et Lazounene. Le projet, indique-t-on, connaît un taux d’avancement de 45% et la réception est prévue pour la fin de Septembre 2018. La réhabilitation des conduites et des équipements à travers les chaînes d’AEP de Sidi Naaman. Les travaux sont à 65%. La date prévisionnelle d’achèvement est fin juillet 2018. De même pour la conduite de refoulement vers Ouadhias, dont les travaux sont à 50% d’avancement.

K. H.