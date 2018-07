Comment mettre un terme à l’hécatombe ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

Le coup d’envoi de la caravane de sensibilisation contre les accidents de la route a été donné hier à Tizi-Ouzou.

La cérémonie, organisée au niveau de la place de l’Olivier, à la sortie Ouest de la ville de Tizi-Ouzou, a vu la présence des autorités de wilaya (exécutif et élus) et locales de la municipalité, notamment le maire Ouahab Aït Menguellet, les autorités militaires de la wilaya, en plus des membres de l’association de wilaya de prévention routière, les scouts d’Assi Youcef et un public nombreux. Le wali, M. Bouderbali, a eu droit à un exposé sur les moyens mis à la disposition de la police, des gendarmes et des pompiers pour mener à bien cette noble mission qu’est la sensibilisation pour diminuer le nombre des accidents de la circulation et réduire au maximum le nombre de victimes. Le wali a ensuite été associé à l’opération de sensibilisation, par la distribution de prospectus de sensibilisation aux automobilistes de passage. «Nous allons durant toute cette période sensibiliser les automobilistes au niveau des 21 daïras que compte notre wilaya. Nous n’allons pas nous contenter uniquement des daïras du littoral. Nous ferons en sorte que la saison estivale se passe sans accidents et sans victimes. Nous allons travailler pour atteindre l’objectif de zéro accident», dira quant à elle, Kitous Linda, la présidente du bureau local de l’association de prévention et de sécurité routière.

L’étude du plan de circulation enfin finalisée

Pour sa part, le directeur du transport de la wilaya soulignera : «Cette campagne a été initiée par le ministère de l’Intérieur et a pour slogan ‘’Prudence et vigilance pour profiter des vacances’’. Son objectif principal est de sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route, afin d’en finir avec ces drames qui endeuillent des centaines de familles. Pour cette journée (hier ndlr) des campagnes seront tenues au niveau des carrefours de Tadmaït et de Fréha et la mission se poursuivra durant tout l’été, à travers de nombreuses régions de la wilaya. Le mot d’ordre est ‘’vigilance’’ pour une saison estivale joyeuse». Au sujet du plan de circulation de la ville de Tizi-Ouzou, le directeur du transport dira : «L’ODS des travaux a été donné en 2011, mais l’étude a eu beaucoup de retard dû à différents obstacles et entraves. Aujourd’hui, je puis vous affirmer que l’étude est finalisée et a été approuvée par les autorités locales. Néanmoins, sa mise en œuvre nécessite des fonds importants. L’implantation de tous les panneaux prévue dans l’étude, la signalisation horizontale, l’aménagement de quelques carrefours et l’implantation des carrefours tricolores, tout cela nécessite des sommes colossales. Nous allons discuter avec les autorités concernées pour voir comment déterminer la contribution de chaque partie. Par ailleurs, et bien que l’étude soit finalisée, on peut y apporter des rectificatifs suivant l’évolution de la circulation au niveau du chef-lieu de la wilaya», nous a expliqué M. Nait Youcef Samir. Pour rappel, en 2017, durant les mois de juillet et août, 4 975 accidents de la route ont été enregistrés et ont causé 822 morts et 7 711 blessés.

Hocine T.