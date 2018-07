Par DDK | Il ya 1 heure | 130 lecture(s)

Du nouveau dans le secteur de l’investissement dans la wilaya de Bouira. Les services de la wilaya comptent, en effet, créer pas moins de 17 nouvelles zones d’activités communales (ZAC) dans plusieurs localités de la wilaya, a déclaré Mustapha Limani, premier responsable de la wilaya, dans son intervention en guise de réponse aux questions des élus lors de la deuxième session ordinaire de l’APW, tenue la semaine dernière. «Nous avons adopté un programme pour la création de 17 nouvelles zones d’activités à travers plusieurs communes de la wilaya. C’est un projet qu’on va réaliser très prochainement avec l’implication des autorités locales, notamment en matière de choix des terrains, d’organisation, d’aménagements de ces zones et d’attribution des lots de terrains aux investisseurs», a-t-il affirmé. Ces nouvelles zones vont permettre, à coup sûr, aux communes de disposer du foncier pour accueillir les investisseurs. Le foncier constitue l’une des principales contraintes qui freinent l’investissement dans la wilaya de Bouira. Il faut souligner qu’il y a des communes qui n’ont aucune parcelle de terrain qui puisse accueillir un quelconque projet d’investissement. Dans la commune d’Ath Mansour par exemple, le wali a parlé d’une possibilité de récupérer une ancienne carrière abandonnée et la transformer en zone d’activités : «Avec le directeur général des forêts, on va essayer de régler le problème de la zone d’activités d’Ath Mansour. C’est une ancienne carrière abandonnée située sur un terrain forestier. On va engager la procédure de distraction. Un dossier sera envoyé au ministère de l’Agriculture dans ce sens, puisque la situation géographique de la commune d’Ath Mansour, située entre les wilayas de Bouira, Bordj Bou-Arreridj et Béjaïa, en plus de sa proximité de l’autoroute Est-Ouest de la nouvelle pénétrante de Béjaïa, lui permettra d’accueillir une grande activité industrielle», a ajouté M. Limani. Pour ce qui est de la commune de M’Chedallah, le wali a déclaré que l’assiette qui abrite à présent le marché hebdomadaire, sera réquisitionnée pour la réalisation d’une zone communale d’activités. Selon le premier magistrat de la wilaya, les services de la daïra et de l’APC de M’Chedallah ont été déjà saisis pour transférer le marché hebdomadaire là où il devait être, dans l’objectif de libérer rapidement cette assiette et pouvoir lancer le projet de la ZAC. Pour rappel, des opérations pour l’aménagement et la viabilisation des deux zones industrielles «Sidi Khaled» dans la commune d’Oued El-Berdi, ont été lancées par la wilaya au début du mois en cours. La wilaya de Bouira compte pas moins de 26 zones communales d’activités.

Massinissa A.