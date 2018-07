«L’intersectorialité est recommandée pour parvenir à l’objectif»

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Pour sa part, le chef de daïra de Boghni, M. Fathi Bouzidi, indiquera : «Pour ouvrir une route vers Tala Guilef, il faut des mesures d’accompagnement. Cela fait 29 ans que le site est abandonné, maintenant on doit tous réfléchir à ce que le nécessaire soit fait pour pouvoir réhabiliter, occuper et préserver ce fleuron dans toute sa totalité. L’intersectorialité est recommandée. Une piste de ski et un télésiège, il faut aussi y réfléchir pour trouver une solution tout en évitant d’agresser la nature. La concertation doit primer pour l’intérêt commun. L’infrastructure existe, il faut juste la réhabiliter et nous n’allons toucher à aucun arbre».

Propos recueillis par H. T.