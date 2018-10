925 logements et 800 aides à l’auto-construction à distribuer

Par DDK | Il ya 1 heure | 181 lecture(s)

Pas moins de 925 logements et 800 décisions d’aides à l’habitat rural seront distribués à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Béjaïa jeudi prochain, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. C’est ce qu’a indiqué le directeur du logement de Béjaïa. Dans le détail, il sera procédé à la remise des clés aux bénéficiaires de 890 logements de type social au niveau des communes d’Akbou, Oued Ghir et Béni Djelil. Dans la municipalité d’El-Kseur, ce sont 35 bénéficiaires de logements de type promotionnel aidé (LPA) qui recevront les clés de leurs appartements, après de longues années d’attente. Une cérémonie de remise des clés et des décisions d’attribution de 800 aides financières de 700 000 DA à des citoyens, issus de plusieurs communes de la wilaya, sera organisée à cet effet à la salle des Congrès du siège de la wilaya. À rappeler que la remise des clés aux bénéficiaires des logements, tous types confondus, a été précédée, dernièrement, par des tirages au sort pour le positionnement des attributaires. Cela fut le cas dans la commune d’Oued Ghir, le 21 octobre dernier. Un tirage au sort en vue de positionner les 257 heureux bénéficiaires de logements sociaux, érigés au chef-lieu communal, s’est déroulé au niveau du Centre de loisirs et scientifique (CLS) d’Oued Ghir, en présence de l’exécutif municipal, des autorités de wilaya, des responsables de l’OPGI et d’un huissier de justice, conformément à un arrêté ministériel. Pour rappel, les autorités de la wilaya de Béjaïa ont procédé, le 4 juillet dernier, à la veille de la célébration de la Fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse, à la remise des clés de logements sociaux à 257 bénéficiaires et à l’octroi, à 500 autres citoyens, de décisions d’attribution d’aides financières pour l’habitat rural. À noter que la wilaya de Béjaïa compte quelque 1 700 autres logements de type LPL, implantés sur le site Ighzer Ouzarif, dans la commune d’Oued Ghir. La distribution des unités est retardée par les travaux de viabilisation des réseaux divers. La réception de dizaines d’autres logements, réalisés à El-Kseur (438), Toudja (91) et Ouzellaguen (130), est aussi conditionnée par le lancement et l’achèvement des VRD : l’assainissement, l’AEP, l’électricité, le gaz et l’éclairage public.

B. S.