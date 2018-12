Des élus indépendants indexent le maire

Par DDK | Il ya 6 minutes | 4 lecture(s)

Les six élus indépendants de l’APC de Tadmaït, parrainés par le TAJ, ont, dans une déclaration rendue publique, sévèrement critiqué la gestion du maire et son exécutif.

Pour rappel, la gestion des affaires de la commune de Tadmaït est assurée par une coalition de 8 élus FFS, dont le maire, et 4 FLN. La liste des indépendants avait obtenu 7 sièges lors des élections locales de novembre 2017. Selon les rédacteurs du document, le bilan de cette première année est «catastrophique». «Voilà une année, jour pour jour, que le maire de Tadmaït a été officiellement installé et le bilan ne laisse aucun doute sur l'improvisation, le bricolage, l'amateurisme, l'insouciance, l'indifférence et l'incompétence qui ont régné tout au long de ces 12 mois au sein de cette APC. Rien n'a marché, pis encore, tout ce qui a été réalisé et acquis depuis 1997 a été détruit délibérément et sans remords par des apprentis, aux ordres d'aventuriers. Où va Tadmait ? Les problèmes posés par les citoyens n’ont toujours pas trouvé d'oreille attentive et restent à ce jour sans solutions. Au lieu d'ouvrir les portes de la communication et de la concertation, la majorité aux commandes de cette APC n’a fait preuve que de fuite en avant, de défaillance et de mépris flagrant envers les Tadmaitis», lit-on dans ladite déclaration. Les six élus pointent du doigt les absences répétitives du maire : «Est il concevable qu'une APC fonctionne avec un maire absent 5 jours sur 7, déconnecté de sa commune H24, des adjoints irresponsables et incompétents, qui ne sont là que pour toucher des salaires ?!». Les signataires parlent également de l'attribution des 140 logements construits dans le cadre du RHP, qui, affirment-ils, a été faite «dans une totale opacité, laissant des familles démunies et n'ayant jamais bénéficié d'avantages sociaux fonciers ou immobiliers dans le désarroi». «La liste n’a à ce jour toujours pas été affichée. Le reste des logements ont été "promis" à des citoyens d'une catégorie très "particulière"!», écrivent-ils encore. «Les problèmes de la cité Chouhadas, posés de manière sage, civilisée et surtout sans aucune forme de violence, n'ont connu aucune suite malgré toutes les promesses reçues», ajoutent-ils. Les auteurs de la déclaration évoquent plusieurs problèmes qu’endurent quotidiennement les habitants de différentes régions de la commune : «Les écoles primaires demeurent dans un état incroyablement désolant, mettant nos enfants dans une insécurité absolue et dans des conditions de scolarité d'un autre âge, loin, très loin des standards nationaux. L'état des routes à travers tous les quartiers de la ville et tous les villages de la commune, est dangereusement dégradé. L'éclairage public est défectueux depuis plusieurs mois dans l'indifférence totale de l'exécutif. Où va Tadmaït ?», demandent-ils encore. Concernant les fermetures successives de la mairie, ils indiquent : «Le siège de l’APC a été fermé 37 fois durant cette année de mauvaise gouvernance, soit une moyenne de 3 fermetures par mois ! Un record jamais atteint depuis la création de la commune ! Le P/APC n’a été vu que 182 fois sur 365 jours au niveau de la mairie, un autre record. Une des 37 fermetures de la mairie a duré 11 jours, un record national ! Le véhicule du P/APC a été accidentellement touché 5 fois en 12 mois, encore un record ! 127 chiens errants menacent quotidiennement la vie et la santé des Tadmaitis, toujours dans une indifférence totale», écrivent-ils avec précision. Selon ces élus indépendants, la situation ne doit plus durer : «Nous vivons et nous partageons avec peine cet état des lieux et nous sommes là, disponibles, disposés, attentifs, initiateurs, avant-gardistes et au service de la commune et de ses citoyens. Nous ne prétendons pas être les détenteurs de la vérité et nous ne nous contentons pas de critiquer, comme nous n'avons pas l'intention de porter atteinte aux personnes en dénonçant leur gestion, mais nous assurons les citoyennes et les citoyens de la commune que nous avons les solutions et la stratégie nécessaire pour redonner espoir aux Tadmaitis et leur rendre le sourire. Nous nous engageons à mettre en œuvre ces solutions, pour peu que les conditions s'y prêtent. Nous voulons travailler et contribuer au développement de Tadmait !», concluent les signataires.

Rachid Aissiou