Le budget primitif 2019 en baisse

Par DDK | Il ya 33 minutes | 27 lecture(s)

L’Assemblée communale d’Akbou a adopté, jeudi dernier, le budget primitif (BP) 2019 lors d’une session ordinaire consacrée à cet effet. Ainsi, le nouvel exécutif a présenté, devant une assistance peu nombreuse, sa feuille de route pour l’année 2019. Un débat «houleux» a eu lieu sur les différents points abordés lors de cette séance. Chose qui a nécessité, à maintes reprises, des interruptions et des appels au calme. «Une année est passée depuis que vous êtes là, mais rien n’a été fait pour Akbou. Aucune vision d’avenir, aucun projet structurant», s’accordent à dire au P/APC les élus de l’opposition, à leur tête Ibalidène Boussaâd. Pour Boucherit Mohamed, vice-P/APC chargé de l’administration et des finances, la vision de l’exécutif repose sur un programme qu’ils (élus) devront mener à terme. «Vous serez à chaque fois mis au courant», a-t-il répondu aux élus de l’opposition qui contestaient le fait de ne pas avoir été consultés sur les différents points soumis à l’examen. Poursuivant, l’ex-maire d’Ighram estime que l’exécutif «a écarté tous les autres élus, notamment des commissions». Ces dernières sont, selon lui, «à l’arrêt». Pour le P/APC, Salhi Mouloud, le changement «réel auquel aspire la population aura lieu véritablement dans deux à trois ans». «Nous avons fait un travail énorme depuis notre installation. Nos services n’ont pas connu depuis longtemps une cadence de travail aussi importante, et vous pouvez le constater de visu par vous-mêmes», se défend-il, en invitant tous les citoyens d’Akbou à assister à «une rencontre-bilan» qui aura lieu dans les prochains jours, «une initiative inédite», note-t-il. Alors que le BP 2018 a été arrêté à 177 milliards de centimes, le budget prévisionnel de l’exercice de 2019 a été revu à la baisse, pour atteindre 103 milliards de centimes, soit un taux de réduction de 42 % par rapport à l’année précédente. Cette réduction est à l’origine, selon les élus, de la nouvelle loi qui prévoit une amputation de 50 % des recettes fiscales des communes : «Nos ressources sont amputées de 100 milliards de centimes, celles de la commune de Béjaïa de 150 milliards et celles d’Ighzer Amokrane de 20 milliards», expliquera Saker Mestapha, vice-président de l’APC chargé de l’environnement et de l’hygiène. Le projet présenté en plénière fait état de prévisions budgétaires des recettes d’origine fiscale de l’année 2019 de près 90 milliards de centimes, pour un total de recettes estimé à 103 milliards de centimes. Ainsi, les dépenses prévues pour la section fonctionnement sont de l’ordre de 9,5 milliards de centimes, et 95 milliards seront affectés à la section équipements et investissement, soit un minimum de 10% réparti sur dix-huit programmes adoptés à la majorité. «C’est du replâtrage», juge encore M. Ibalidène. Lors de la même assemblée, il a été soulevé l’interminable problème lié à l’indemnisation, «non encore accordée», par Sonalgaz suite aux travaux de raccordement au gaz qui ont traversé, depuis longtemps, la commune : «Cet épineux problème qui remonte, précise-t-on, aux années 70 est pris en charge par l’APW». Plusieurs autres points ont été, par ailleurs, inscrits à l’ordre du jour de la réunion. Il s’agit, notamment, de l’approbation du marché relatif à la réalisation d’un mur de soutènement et d’escaliers pour l’école primaire Hira Tahar, pour un montant de 7,5 milliards de centimes, du projet relatif à la réalisation d’une clôture pour le mini-complexe sportif de Laâziv, qui sera doté d’une cagnotte de 3,5 milliards de centimes, et de la réalisation de la conduite AEP pour la Nouvelle-ville, Mazzerou Arafou et Ighil Medjbar, pour 16 milliards de centimes. D’autres projets ont été aussi accordés et approuvés, à l’exemple de l’aménagement et du revêtement de la voie menant de la RN26 au lieu-dit Ahrik N’Chikh et de la rénovation de réseaux d’assainissement au village Colonel Amirouche (ex-Riquet), pour 27 milliards de centimes.

Menad Chalal