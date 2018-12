Coup d'envoi aujourd’hui de la 3e édition

Par DDK | Il ya 32 minutes | 27 lecture(s)

Il sera procédé aujourd’hui au coup d’envoi du 3e Salon national de la photographie, qui s’étalera jusqu’à jeudi. Organisé cette année en collaboration avec la direction du tourisme de la wilaya de Bouira, l’événement sera placé sous le thème «La Photographie au cœur de la communication touristique». C’est ce qu’indique la directrice de la maison de la culture, Cherbi Saliha, qui souligne que l’ouverture officielle aura lieu à 10 heures, au niveau de la maison de la culture de Bouira. A cette occasion, un vibrant hommage sera rendu à trois personnalités locales du huitième art, à savoir Graïchi Mohamed Boualem, Ouchène Slimane et Zourdani Zinedine, tous anciens photographes de la wilaya de Bouira. «Le Salon national de la photographie de Bouira est un événement entièrement dédié aux professionnels et amateurs de la photographie. Il a pour objectifs la promotion de la culture du huitième art et sa diversité, notamment à travers des expositions, stages, concours et autres manifestations artistiques, en sus de la valorisation de la photographie comme support éducatif pour le jeune public et la création de passerelles entre les artistes de différentes wilayas et le public», précise la directrice de la maison de la culture. Selon cette responsable, de nombreux photographes talentueux sont attendus pour exposer leurs clichés et rencontrer le public. L’exposition débutera aujourd’hui, mais ce n’est que le lendemain que le public pourra admirer des photos format 30/45 sur le support Forex, d’anciens matériels de photographie, des photographies amateurs sur différents supports… Le rendez-vous est aussi une occasion pour les passionnés du huitième art et les amoureux de la nature d’assister à la projection d'un film de 26mn sur les multiples sites touristiques que recèle la wilaya de Bouira. Pour l’après-midi, plusieurs ateliers sont au programme avec, entre autres, Mazouz Abdelaziz, photographe de la wilaya de Bouira, qui animera un atelier sur «La balance de la photo vers la vidéo». Pour sa part, Hamoudi Yacine, photographe de Bouira, se penchera sur la thématique du "Panorama". Mahloul Yacine, également photographe de Bouira, développera le thème de «La retouche de la photo» et Sebaï Youcef, photographe de Khenchela, animera l'atelier «Distribution de la lumière», en traitant de la photo et les réseaux sociaux. Cette série d’ateliers profitera aux adhérents de la maison de la culture Ali Zamoum, aux élèves de l'atelier photographie de la formation professionnelle et à tous les passionnés du huitième art. Au troisième jour de la manifestation, une sortie vers le site touristique de Tikjda sera effectuée au profit des exposants, avec prises de photos. Vers 18h, sera projeté le film documentaire de Anis Mokdad «la Maison de la Mer», ayant obtenu le 3ème prix et la médaille de Bronze au Festival international de l'image, à Marseille. La projection sera suivie d'un débat en présence du réalisateur. Pour la clôture de cette troisième édition, il est prévu un shooting-photo avec des enfants, en sus d’un concours de la meilleure photo. L’après-midi, un responsable de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins fera une intervention sur les «Droits des photographes». Un gala artistique scellera la clôture de cette manifestation dédié au huitième art, avec la remise d’attestations aux participants.

Hafidh Bessaoudi