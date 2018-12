La stèle d’un martyr saccagée

Par DDK | Il ya 1 heure | 227 lecture(s)

Une stèle érigée à la mémoire d'un martyr de la révolution a été vandalisée avant-hier à Yakouren, à l'Est de la wilaya de Tizi-Ouzou. La stèle érigée à la mémoire du Chahid Mokrane Mohamed Saïd, natif du village Acif El-Hamam (wilaya de Béjaïa), implantée au lieu-dit Ighzer-Izougaghène, a été saccagée dans la soirée de jeudi dernier. L’APC de Yakouren a aussitôt dénoncé l’acte sur sa page Facebook : «Nous dénonçons l’acte de vandalisme qui a ciblé le monument érigé à la mémoire du martyr Mokrane Mohand Saïd au lieu-dit "Ighzer Izougaghène". Nous considérons cet acte comme une atteinte au combat algérien contre le colonialisme et aux sacrifices du peuple pour que l’Algérie vive libre et indépendante». Les organisations de la famille révolutionnaire, quant à elles, ont décidé de porter plainte contre X pour «actes de vandalisme contre un symbole de la révolution».

H. K.