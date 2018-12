Débrayage dans plusieurs lycées

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Les élèves de la majorité des lycées du chef-lieu de la wilaya de Bouira ont débrayé hier, pour afficher leur solidarité avec leurs camardes du lycée Krim Belkacem, en grève depuis la semaine dernière. Pour rappel, ces derniers réclament la réintégration d’un élève de la deuxième année dans la filière sciences. Selon les grévistes, l’élève en question a été orienté de «manière arbitraire, et sans qu’il n’en soit informé au début de l’année», vers une autre filière technique. «Ceci malgré le fait que le conseil d’orientation du même lycée ait validé à la fin de l’année dernière sa demande d’accès à la filière sciences», avance-t-on. Les élèves grévistes de tous ces lycées ont dénoncé «la sourde oreille» de la direction de l’éducation : «Notre camarade a été victime d’une injustice administrative qu’aucun responsable n’a daigné réparer ! Pire encore, des cas similaires ont été pris en charge dans la discrétion la plus totale, alors que notre camarade, qui a frappé aux portes de toutes les administrations, n’a toujours pas droit à une oreille attentive !», se désole un élève du lycée Krim Belkacem. Notre interlocuteur s’insurge aussi contre la «défaillance» de l’administration de son lycée, à l’origine, insiste-t-il, de cette situation : «Nous sommes déterminés à poursuivre notre protestation jusqu’à réparation de cette injustice. Nous sommes même prêts à boycotter la rentrée scolaire, juste après les vacances d’hiver, si l’administration ne réagit pas positivement à notre revendication légitime. Nous prévoyons aussi la généralisation de notre mouvement de protestation, qui touchera l’ensemble des lycées de la ville et de la wilaya de Bouira», menace-t-il. À noter enfin que, vers 11 heures, les élèves grévistes ont improvisé une marche qui les a conduits au lycée Abderrahmane Mira, à quelques encablures du siège de la wilaya. Les élèves des établissements du secondaire Oumrane et Sedik Ben Yahya, également en grève, se sont joints à la marche.

Oussama K.