Le MPA en campagne à Azeffoun

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Le MPA a animé, hier samedi, un meeting à Azeffoun. D’emblée, le directeur de campagne, en l’occurrence M. Yacine Sadok, a exposé les grands axes du programme du parti.

Djama Lynda, deuxième sur la liste du parti dans la wilaya de Tizi-Ouzou, lui succédera à la tribune, en déclarant notamment : «J’ai trouvé une réelle alternative dans ce parti composé d’une équipe dynamique pleine d’énergie et qui ne recule pas. Le MPA se renforce et grandi de jour en jour et c’est grâce à la cohérence et à la solidarité de ses militants». Pour sa part, le tête de liste Ould Taleb Samir, confiera à l’assistance : «Je suis ici entre vous pour expliquer notre programme d’action et non pour insulter. Nous avons des idées et il est de notre devoir de construire ensemble notre région. Pour ce faire, nous proposons, entre autres, une réduction d’impôts pour Tizi-Ouzou et d’opter, pour une agriculture de montagne. Nous encourageons le tourisme, comme nous défendrons les entreprises PMI PME (…) Nous feront, également, tout pour que le Centre culturel français à Tizi-Ouzou rouvre ses portes restées fermées depuis 1994», plaidera t-il. Dans le même sillage, Aouine Hocine, candidat sur la même liste, lancera: «Nous au MPA, nous somme venus pour travailler et non pour parler». Il expliquera à l’assistance, par la suite, le rôle du députe à l’APN : «Il faut savoir une chose, être députe au sens propre du terme n’est pas chose mince. Il faut avoir des idées et pour les concrétiser, il faut avoir un groupe parlementaire et proposer un avant-projet de loi». L’orateur évoquera, un peu plus loin, les projets des deux zones d’activité de Souamaa et de Draâ El-Mizan en souffrance, en raison d’oppositions : «Pour ramener les investisseurs, il nous faut un port adéquat susceptible de recevoir de grands bateaux pour la matière première», affirme-t-il. M. Larbi Meftah, lui aussi candidat, affirmera, de son côté, que le MPA se battra pour le bien de tout le monde : «Nous allons proposer, au plus haut niveau, l’augmentation du montant d’aide à l’habitat rural parce que les 70 millions, s’avèrent insuffisants pour l’achèvement d’une habitation», indique-t-il. Le meeting du MPA s’est achevé en fin de matinée, sous les applaudissements de l’assistance.

A Iber.