…Les prix pas aussi attractifs que ça à Béjaïa

En ces premiers jours du Ramadhan, au marché de proximité d’Ihaddaden, dit spécial Ramadhan, on ne peut pas dire que les clients se bousculent. Loin s’en faut.

D’habitude, lors de manifestations économiques similaires, les clients ne trouvent pas où stationner leurs véhicules, même à l’extérieur et même en payant 50 DA. Ce n’est pas le cas au marché spécial Ramadhan. Et les clients qui y entrent en sortent souvent les mains vides et plutôt déçus par les prix affichés qui n’ont pas baissé d’un iota par rapport à ceux pratiqués dans les supérettes de quartiers. A noter cependant, fait remarquer un père de famille, que «cette initiative reste louable puisque c’est peut-être grâce à ce marché que les prix n’ont pas augmenté à l’extérieur». Mais un marché spécial Ramadhan, rétorque un autre client, «ce n’est pas seulement les prix, c’est surtout la variété des produits et leur achalandage. Un marché du Ramadhan, c’est surtout les viandes, les légumes frais, les fruits bien mûrs, les herbes aromatiques comme la coriandre et le persil…». Les meubles, les ampoules électriques ou les détergents n’ont en effet pas beaucoup de rapport avec le Ramadhan. Les consommateurs qui se déplacent au marché d’Ihaddaden sont surtout à la recherche de viande et de fruits et légumes de qualité avec des herbes aromatiques et à un moindre prix. Or, ce n’est manifestement pas le cas. Le seul marchand de fruits et légumes présent à ce marché, installé à l’entrée, pratique des prix hors de portée. A titre d’exemple, les oignons qui coûtent partout 35 DA, chez lui, ils sont affichés à pas moins de 50 DA le kilo. En ce qui concerne les viandes, c’est vrai qu’il y a une dizaine de stands de boucherie installés au fond de la grande surface, mais l’achalandage des pièces de viandes sur les présentoirs laisse beaucoup à désirer. Les morceaux de viande, même si leurs prix sont intéressants, sont soit mal découpés, soit leurs poids dépassent les besoins et les moyens des clients. Seuls quelques stands de gâteaux orientaux et autres confiseries rappellent aux clients qu’ils sont dans un marché spécial Ramadhan.

