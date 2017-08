Mission accomplie !

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La 10e Fête du tapis d’Aït Hichem a été clôturée, tard dans la soirée d’avant-hier, comme à son ouverture, dans la joie et la bonne humeur.

Les organisateurs étaient heureux d’avoir accompli leur mission, consistant à ressusciter cette grande manifestation, et donnent, ainsi, rendez-vous aux visiteurs pour l’année prochaine. «Nous avons préparé cet événement dans des conditions difficiles avec le minimum de moyens. Nous nous excusons auprès de nos hôtes qui auraient décelé des manques dans l’organisation. En tout cas, nous n’avons ménagé aucun effort pour les satisfaire tous», dit Akli, un émigré partie prenante de l’organisation, qui conte les circonstances dans lesquelles cette fête a été préparée : «Ce sont les femmes d’Aït Hichem, réunies en assemblée générale, qui nous ont aidés avec leurs dons. Certaines ont offert du couscous, d’autres de l’huile et autres, alors que certaines autres ont proposé leurs bras. C’est dire que la communion était totale». La cérémonie de clôture s’était déroulée dans la stricte simplicité. Quelques officiels, des directeurs de wilaya, les autorités locales et les notables de la région avaient pris place sous le chapiteau, face à la tribune, où plusieurs personnalités se sont relayées qui pour encourager les tisseuses et les organisateurs, qui pour insister sur la réussite de l’événement. Des diplômes de reconnaissance ont été, par ailleurs, décernés aux participants et aux officiels. Bien que la manifestation ait été clôturée officiellement à midi, les organisateurs ont poursuivi les activités qui y étaient prévu jusque tard dans la soirée. Une soirée qui a été égayée par un gala artistique animé par plusieurs chanteurs, dont Massi Aït Ali, Amer Ben Kaci, Hacène Iguercha, Malek Zaoui et Malek Igman. Aussi, faut-il indiquer, une conférence-débat a lieu en fin de l’après-midi sous le thème «L’école et la sauvegarde du patrimoine», animée par l’ancien cadre supérieur du ministère de l’Éducation nationale, Ahmed Tessa. L’auteur de «l’impossible éradication : l’enseignement du français en Algérie» s’est, en outre, distingué en offrant à l’association «Azzetta» 70 % de la recette de ses livres, mis en vente à l’occasion de la Fête du tapis. Un geste fort apprécié. A.

O. T.