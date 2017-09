Les documents délivrés en salle d’audience

Par DDK | Il ya 45 minutes | 89 lecture(s)

Afin de faire face à la grande affluence des citoyens qui sollicitent des documents, tels le certificat de nationalité ou le casier judiciaire, le tribunal de Draâ El-Mizan a été contraint de transformer, momentanément, une salle d’audiences, en un guichet. Très fréquenté, notamment par la population du versant sud de la wilaya qui compte 14 communes pour quatre daïras, le tribunal a donc opté pour cette solution qui soulagerait les citoyens et les fonctionnaires de ladite institution judiciaire. Cette décision entre, en somme, selon des sources du tribunal, dans le cadre des nouvelles dispositions prises par le ministère de la justice pour faciliter l’obtention des différents documents le plus vite possible, et dans de bonnes conditions. « C’est vraiment une bonne chose que d’ouvrir une des salles d’audience pour nous remettre nos documents d’autant plus que nous sommes mis à l’aise en nous reposant sur les bancs en attendant que nos documents nous soient remis », confient les citoyens que nous avons rencontrés à l’intérieur du tribunal.

Essaid Mouas