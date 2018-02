Plusieurs routes bloquées

Par DDK | Il ya 3 heures 22 minutes | 372 lecture(s)

Une tempête de neige et une vague de froid se sont abattues sur les régions du centre du pays, touchant plusieurs localités du Sud, de l’Est et du Nord de la wilaya de Bouira.

En plus des fortes précipitations de pluie, des chutes de neige ont été également enregistrées, durant la soirée de vendredi à samedi, notamment dans les zones culminant à plus de 700 m d’altitude, à l’image des communes d’Aïn-Bessem, Sour El-Ghozlane, Dirah, Dechmia, Ridane, El-Esnam (Tikjda), Aït Laâziz, Aomar, Aghbalou, Ath-Leqsar, Ath-Rached, Saharidj, Chorfa et M’Chedallah. La circulation routière a été perturbée, durant la même soirée, au niveau de plusieurs axes routiers importants de la wilaya, à l’image de la RN8 au niveau du col de Dirah, au Sud de la wilaya, des RN18 et 25 près d’Aïn-Bessem, à l’Ouest de la wilaya, de la RN26 à hauteur de la commune de Dechmia, au Sud-ouest de la wilaya, et du CW24 reliant les wilayas de Bouira et Bordj Bou-Arreridj sur les hauteurs de la commune d’Ath-Rached. Au niveau de ces axes routiers, la circulation a été sérieusement perturbée, en raison de cumul de neige. Fort heureusement, aucun accident de la route n’a été enregistré, durant la soirée de vendredi à samedi. Pour rappel, la circulation routière a été rétablie, au cours de la matinée d’hier. D’autres routes importantes ont été carrément coupées à la circulation, durant la même soirée, en raison des fortes chutes de neiges, à savoir des trois routes nationales traversant le massif montagneux du Djurdjura. Ainsi, la RN33, reliant Bouira à Tizi-Ouzou via Tikjda, a été bloquée, au niveau des cols de Tikjda et de Tizi N’Kouilale. La RN33, reliant les deux wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira via la commune de Saharidj, a été fermée au niveau du col de Tizi N’Kouilale et, enfin, la RN15, reliant les trois wilayas de Bouira, Béjaïa et Tizi-Ouzou, via la commune d’Aghbalou, a été bloquée au niveau des cols d’Aïn-Zebda et de Tirourda. Il est à noter que la circulation routière n’a pas été perturbée, sur l’ensemble du tronçon de l’autoroute Est-Ouest, traversant le territoire de la wilaya de Bouira, à l’exception de quelques ralentissements et de bouchons signalés près du premier tunnel d’Aïn-Chriki dans la commune de Djebahia, en raison de l’état glissant de la chaussée et des travaux de remise à niveau toujours en cours. La direction des Travaux publics de la wilaya, les services communaux et la protection civile ont mobilisé, dès les premières heures de la journée d’hier, tous les moyens disponibles pour la réouverture des accès routiers bloqués par la neige, notamment la RN33 jusqu’à la station climatique de Tikjda.

Oussama Khitouche