La SDC passe à l’action

Le montant des créances de la direction de distribution de la wilaya de Boumerdès s’élève à plus de 1 939,92 millions de dinars au mois d’avril écoulé, dont 1 156,07 millions de dinars, soit 60%, sont détenus par le secteur privé et 40% sont détenus par le secteur public, a-t-on appris auprès de la SDC de Boumerdès. Pour parer cette situation qualifiée d’alarmante, la direction de distribution a pris la décision de mener une vaste opération de recouvrement des créances en déployant tous les moyens nécessaires, notamment l’accompagnement du client afin de réduire sa facture de consommation. Ainsi, il a été retenu la création de bureaux de conseil au niveau des agences commerciales et le lancement de la brigade de l’énergie dont l’objectif est la sensibilisation de la clientèle sur une meilleure utilisation de l’énergie et même assurer sa sécurité en procédant à la vérification des installations intérieures électricité et gaz. C’est dans cette optique que la direction de distribution de Boumerdès a organisé, mardi dernier, une journée d’information et de sensibilisation au profit des P/APC et des imams afin de maîtriser leurs factures de consommation. L’on a fait état qu’en 2017, la facture s’est élevée à 263 006 145,91 DA pour l’éclairage public et 49 268 985,52 DA pour les mosquées. À préciser, en outre, que cette journée a été l’occasion d’impliquer les imams dans l’opération de sensibilisation des fidèles quant aux conséquences de l’utilisation abusive de la climatisation et de l’éclairage sur leurs factures de redevance électriques. Aussi, pour permettre à ses clients de s’acquitter de leur dus, la SDC de Boumerdès a informé que ses agences commerciales sont ouvertes de samedi à mercredi, de 21 heures à minuit, durant le mois de Ramadan.

Hocine Amrouni