Trois membres du bureau de wilaya exclus

Dans une déclaration rendue publique hier, le Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’Éducation nationale (SNCCOPEN) de la wilaya de Tizi-Ouzou annonce la décision d’exclusion de trois éléments du bureau de wilaya de Tizi-Ouzou, prise par le bureau national présidé par M. Bahari Ali. Le bureau de wilaya du SNCCOPEN a tenu une assemblée générale élective le 30 juin 2018, au centre des œuvres sociales pour le renouvellement de son bureau à cause de cette exclusion par le bureau national : «Le bureau de wilaya purifie ses rangs suite à la rébellion de trois de ses adhérents qui ont failli à leur mission de syndicalistes en critiquant le bureau national et en tirant à boulets rouges sur le président du bureau de wilaya qu’ils accusent de tous les maux. Il s’agit de MM: Bérabah Mouloud, principal instigateur et ses deux complices : Namane Ramdane et Ould Méziane Saïd.» Le président du BW, en l’occurrence, M. Hallou Mohamed Arezki, exécute la décision du bureau national en passant au renouvellement, lors de l’AGE (assemblée générale élective) du bureau de wilaya qui compte 11 membres. Les présents, les délégués de dix-sept daïras ont renouvelé la confiance à l’ancien président, Hallou Mohamed Arezki, ont gardé quatre des anciens membres et ont procédé au remplacement de six des anciens membres qui quittent le bureau de wilaya tout en restant adhérents.

