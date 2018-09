18 milliards de centimes débloqués

Par DDK | Il ya 46 minutes | 86 lecture(s)

La municipalité de Taourga a bénéficié d’une enveloppe financière de l’ordre de 18 milliards de centimes dans le cadre des programmes sectoriels et des PCD, a-t-on appris auprès du chef de la daïra, Amar Sadat. Ce dernier qui prend en charge, aux coté du maire de la commune, les revendications de la population locale, a précisé que «c’est la première fois depuis l’indépendance du pays que la commune de Taourga bénéficie d’une enveloppe aussi importante». M. Sadat détaille cette dotation budgétaire en signalant que «9.5 milliards de centimes sont destinés à l’alimentation en eau potable (AEP) et à l’assainissement dans divers villages, 2.5 milliards de centimes sont pour l’éclairage public, une enveloppe financière estimée à 14 millions de dinars sera consacrée à la réalisation de deux terrains de proximité, 870 millions de centimes sont pour la polyclinique du chef-lieu de commune et des salles de soins des villages de Béni Attar et de Bouhabachou et 3.5 milliards de centimes sont dégagés pour l’aménagement et la voirie au niveau des villages Ighil, Nouadar et Bouhabachou.» Les citoyens eux, restent dubitatifs quand à la suffisance de cette enveloppe budgétaire qui, selon eux, ne répondent pas, à leurs attentes, notamment en ce qui concerne l’état de dégradation avancé de toutes les routes de la commune, l’absence d’un lycée au chef-lieu communal, l’absence de gazon synthétique au niveau du stade communal, le manque d’infrastructures de loisirs et la crise de logement qui va crescendo. Oubliés des pouvoirs publics pendant des décennies et rassasiés par les promesses sans lendemains, les citoyens ont perdu espoir en leur responsables, et, aujourd’hui, seul le concret les intéresse.

Hocine Amrouni