Le calvaire des étudiants d’Aït Oumalou

Par DDK | Il ya 27 minutes | 12 lecture(s)

Les étudiants de la commune d’Aït Oumalou, à près de 30 km au Sud-est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour bénéficier du transport universitaire à l’instar des autres étudiants de la wilaya.

En effet, ces étudiants sont contraints de faire le déplacement jusqu’au chef-lieu de Larbaâ Nath Irathen distante de 15 kilomètres pour monter dans les bus universitaires. D’autres étudiants ont carrément recours au transport privé qui leur coute au minimum 200 DA/jour. Ces derniers ont entrepris des démarches auprès du responsable des œuvres universitaires et de leur APC depuis 2016 mais en vain. Ce n’est pas encore le bout du tunnel. Dans une lettre adressée au DOUC depuis le mois d’avril 2016, et signée par une centaine d’étudiants d’Ait Oumalou, ils disent : «Nous sommes des étudiants d’Ait Oumalou et nous suivons nos études à Tamda. Nous sommes obligés d’effectuer un déplacement de 15 kilomètres vers Larbaa Nath Irathen, pour bénéficier du transport universitaire. Nous sollicitons un bus pour nous prendre à partir de notre commune», écrivent les rédacteurs. A signaler que le P/APC sortant a lui aussi saisi le DOUC depuis le mois de mai 2016, mais toujours sans suite. A présent, le DOUC a été saisi par un élu de l’APW en l’occurrence Hachemi Radjef, lors de la dernière session consacrée à la rentrée scolaire et universitaire, à ce sujet précis. «Les étudiants d’Ait Oumalou nous ont interpellés sur le transport universitaire dont ils ne bénéficient pas à partir de leur localité. Nous avons à notre tour saisi le DOUC en plénière. Il s’est montré disponible à accéder à la demande des étudiants mais à ce jour, rien n’est entrepris», a déploré l’élu.

H. T.