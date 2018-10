Poursuite des collectes de sang

Par DDK | Il ya 46 minutes | 84 lecture(s)

L'EPH Krim Belkacem a tracé son programme de collecte de sang pour toute l'année. «Nous avons un programme étalé sur toute l'année. Nous n'attendons pas les journées nationale, mondiale et maghrébine pour le don du sang. Cet élément vital doit être en suffisance dans nos banques de sang durant toute l'année», dira le directeur de cet hôpital. Avant-hier, dès les premières heures de la matinée, le personnel réquisitionné pour cette opération s'est mis en place au niveau du centre d'épidémiologie et de la prévention en face de la mosquée Ali Mellah du centre-ville. Du côté des donneurs, en plus des réguliers, il y a eu d'autres personnes venues faire don de leur sang. «Vous savez, c’est depuis que ma mère avait eu besoin de sang pour une intervention chirurgicale que j'ai décidé de prendre part à toute collecte de sang. L'élan de solidarité avec nous a été formidable. C'était pour moi le déclic», dira un trentenaire qui attendait son tour. Et un autre de poursuivre: «J'attends mon tour. Vous voyez, il y a quand même du monde». Du côté des agents paramédicaux, l'organisation était parfaite. Tout d'abord, le médecin ausculte le donneur pour s’assurer qu'il peut, sans risque, donner un peu de son sang. Comme les donneurs étaient déjà répertoriés, le médecin ne rencontre aucune difficulté pour le diagnostic. «Nous avons une liste de nos donneurs. On a toutes les informations qui les concernent. On essaie surtout d'avoir celles des donneurs de groupes rares. C'est très important pour nous parce que lorsqu'on aura une urgence, on les appellera», dira encore la même source. A noter qu’étant un vendredi, le nombre de donneurs a été plus important. «Depuis le mois de Ramadhan, nous avons collecté plus de trois cents poches. C'est très important pour nos banques de sang», notera un agent paramédical. Plus d'une vingtaine de poches ont été collectées durant l'opération. En tout cas, cette initiative prise par le responsable de cet EPH d'organiser au moins trois opérations par mois est bien accueillie par les donneurs réguliers. «De telles opérations doivent avoir lieu tous les jours bien que le CTS de l'hôpital est ouvert pour les donneurs toute l'année», nous déclarera un donneur régulier depuis plus d'une dizaine d'années.

A. Ouramdane