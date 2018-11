Le nouvel hôpital livré en février

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

«Aucun retard ne sera toléré à l'avenir», a déclaré le wali Ahmed Maâbed en déplacement avant-hier au niveau du chantier du projet de réalisation de l’hôpital de 60 lits à Tazmalt dans la wilaya de Béjaïa. En effet, un délai de trois mois a été donné par le wali au responsable de l'entreprise chargée de la réalisation du projet afin d'achever les travaux. «Des visites seront effectuées pour vérifier l'état d'avancement des travaux», a averti le wali à la face des responsables de l'ouvrage et des responsables locaux. À noter que le chantier implanté à Tiouririne, à la périphérie de la ville, a démarré il y a plusieurs années. D'une capacité de 60 lits, ce projet structurant est doté d’une couverture budgétaire d'environ 55 milliards de centimes. Ce nouvel hôpital profitera, en sus de la population de Tazmalt, à celle des communes limitrophes, comme Ath M’likèche et Boudjelil. Parti pour être livré en décembre 2017, la réalisation du projet de l’hôpital de 60 lits à Tazmalt perdure. Cela dit, ce nouvel hôpital rendra un grand service pour la population de plusieurs communes. Il contribuera, du même coup, à désengorger l’hôpital d’Akbou. Par ailleurs, en déplacement dans la localité d’Ath M’likeche, accompagné par le président de l'APW ainsi que des directeurs de l'exécutif, le wali a inspecté le chantier du projet de réalisation du siège de l'APC de Béni M’likech. Par contre et face au responsable de l'entreprise chargée de réaliser le projet de 30 logements à Beni M’likech, le chef de l’exécutif a donné le mois de mars 2019 comme ultimatum est la date pour la réalisation du projet " le wali l'a instruit afin d'accélérer les travaux et de procéder à l'installation d"une parabole collective" souligne la cellule de communication de la wilaya alors que le wali poursuivait , hier, sa visite d'inspection des projets de développement au niveau de la commune de Tazmalt.

Rachid Z.