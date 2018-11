Les médecins désertent l’EPSP

Par DDK | Il ya 36 minutes | 78 lecture(s)

Les prestations de services se réduisent comme une peau de chagrin au niveau de l'EPSP d'Ahnif. En effet après un déficit de médecins généralistes enregistrés ces dernières semaines, voilà que les chirurgiens dentistes se mettent à leur tour de la partie avec un départ massif entre démissions, mises en disponibilité et congés de maladies. Nous apprenons d'un responsable de cette institution de la santé que sur les dix (10) chirurgiens dentistes affectés à l'EPSP d'Ahnif, seul trois (3) sont toujours en poste aux polycliniques de Chorfa, et Saharidj et celle d'Ath Mansour où ces spécialistes assurent uniquement les gardes. Durant les campagnes de l’hygiène scolaire, ces policliniques se vident des dentistes et le pauvre malade n'a qu’à s'adresser aux cabinets privés pour se faire saigner ou prendre son mal en patience. Les responsables de cette institution de la santé font encore recours à l'agence nationale de l'emploi pour un éventuel recrutement de dentistes comme pour les médecins généralistes. Mais ce genre de profil de spécialistes de la santé est happé par le secteur privé. Il est utile de rappeler que l'EPSP d'Ahnif assure la couverture sanitaire de toute la daïra de M'chedallah et de ses six (6) communes en plus de la commune d'El Adjiba incluse dans sa circonscription. Elle comprend six (6) policliniques et 26 unités de soins réparties à travers la région. Il est utile de noter enfin qu'au niveau de l'EPH Kaci Yahia de M'chedallah, c'est surtout l'absence de gynécologues qui se pose avec acuité.

Oulaid S.