Déneigement des routes

Par DDK | Il ya 23 heures 3 minutes | 835 lecture(s)

La neige qui tombe depuis trois jours maintenant a recouvert les montagnes de la wilaya de Bejaia d’un épais manteau blanc. C’est joli à voir et ça a fait un baume au cœur des fellahs qui peuvent, grâce à cette pluie et à cette neige, espérer de meilleures récoltes. Ces précipitations tant espérées permettront également de remplir les barrages et d’alimenter les sources qui coulent des montagnes. Mais malheureusement, chaque bonne chose a son revers. Cette neige qui blanchit les crêtes a perturbé grandement la circulation automobile et isolé un grand un nombre de villages. Hier matin, la RN 9 qui relie la wilaya de Bejaia à Sétif est coupée à la circulation par la neige au niveau de Tizi N’Bechar, juste après Kherrata. La RN 26 A qui prend naissance à Akbou sur la RN 26 pour rejoindre Tizi-Ouzou par Bouzegane est bloquée par la neige au niveau du col de Chellata. La RN 74 qui relie la wilaya de Sétif à Seddouk est fermée à la circulation à cause de la neige à hauteur de Béni-Maouche. Idem pour la RN 75 qui rejoint également la wilaya de Sétif par Amizour et Barbacha, elle est coupée à la circulation toujours à cause de la neige au niveau de Kendira. Le Chemin de wilaya 21 A qui relie Béni-Djellil à Semaoun est également coupé à la circulation à cause de l’épaisse couche de neige. Les engins de déneigement de la direction des Travaux Publics, aidés par ceux des communes, sont toujours prompts à entrer en action pour enlever la neige sur les routes pour permettre aux automobilistes de rejoindre leurs destinations respectives. Mais, constate-t-on avec regrets, ces engins n’interviennent pratiquement que sur les routes à grande circulation, c'est-à-dire les routes nationales et les chemins de wilay. Pendant ce temps les chemins communaux restent obstrués et les villages isolés sur les crêtes.

B. Mouhoub