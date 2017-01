Journée d'étude sur la loi de finance 2017

Par DDK | Il ya 16 heures 55 minutes | 337 lecture(s)

''Identifier l'impact des principales mesures de la loi de finances de l'année en cours sur la gestion et la performance des entreprises'', tel est l'objectif de la journée d'information organisée, hier lundi, par la Chambre de commerce et d'industrie Sahel de Boumerdès, à la maison de l’environnement du chef-lieu de wilaya.

S'adressant aux présents, cadres financiers ou juristes, le directeur de cette instance étatique, en l’occurrence M. Khedraoui, tiendra à rappeler que ''cette rencontre s'inscrit dans un processus d'adaptation aussi bien avec la conjoncture nationale qu'avec le contexte international, qui est caractérisée par une féroce compétitivité et une évolution rapide des marchés''. Représentant le ministère des finances, un intervenant fera part de la décision de la tutelle d'assurer impérativement les équilibres budgétaires de la loi de finances 2017, avec une projection jusqu'en 2019. Il s'agira de sensibiliser davantage, dans le cadre de cette stratégie prospective, les différents investisseurs sur les facilités accordées aux investisseurs activant évidemment dans un cadre légal et qui s’acquittent de leurs redevances fiscales, a-t-on commenté lors du débat. Parmi ces facilités, l'on cite les taux d’intérêt des crédits octroyés par les banques aux PME, notamment pour les projets d'utilité publique réalisés dans les régions du sud du pays, un financement conséquent desdits projets et l'exonération des droits de douane, de la TVA en plus de l'affranchissement de l'impôt, durant trois années. Parallèlement à cette politique d'encouragement de l’investissement productif, des amendes et autres sanctions seront infligées aux contrevenants dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'économie informelle. ''C'est la condition principale permettant l'adaptation avec l’environnement économique international en perpétuel changement'', a réitéré le directeur de la chambre de commerce lors d'un bref point de presse.

Salim Haddou