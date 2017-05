Grand volontariat au Musée de M'douha

Par DDK | Il ya 35 minutes | 14 lecture(s)

Plus de 250 de personnes ont pris part à un volontariat initié hier, à Tizi Ouzou. Cette opération de nettoyage a été organisée par la direction de l’environnement, en collaboration avec les différentes directions de la wilaya.

Une démarche qui intervient à la veille du mois sacré. Cette opération de nettoyage et de désherbage a touché le Musée de M’douha et ses alentours et le boulevard Krim Belkacem, à la nouvelle ville de Tizi Ouzou. L’opération a débuté très tôt le matin, ciblant plusieurs points, à savoir donc le Musée M’douha, nettoyé de l’intérieur et de l’extérieur, ainsi que la route menant vers la cité universitaire filles Md’ouha, le quartier Hamdad jusqu’aux alentours du CEM Babouche Said. Les travailleurs de la direction du réseau voirie et d’entretien des espaces verts (DRDV) de la commune de Tizi Ouzou étaient également présents sur les lieux, ils s’occupaient de la peinture des murs de ce mémorial. Le boulevard Krim Belkacem est l’autre point ciblé par cette opération de nettoyage. Des moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette opération d’envergure. Dans la même journée, une opération similaire a été organisée par le comité du quartier «Cité Million», où les jeunes ont nettoyé leur quartier. À signaler que, lors de cette opération de nettoyage, des travaux d’aménagement ont été lancés en bas du CEM Babouche, probablement dans le but d'élargir cet important axe routier menant vers la RN12.

Nadia Rahab