Le dispositif de surveillance des plages en place

Par DDK | Il ya 51 minutes | 91 lecture(s)

«Un dispositif spécial a été mis en place, par la direction de la Protection civile, au niveau des huit plages autorisées à la baignade, dans les deux villes côtières d’Azeffoun et de Tigzirt», a déclaré le capitaine Bouchakour, qui s’est exprimé en marge de l'ouverture de la saison estivale, organisée jeudi dernier à la plage Tassalest à Tigzirt.

«Ce dispositif opérationnel, qui comprend un effectif de 40 éléments permettra d'assurer au quotidien la sécurité des baigneurs au niveau des huit plages autorisées à la baignade, sur les 16 que compte la wilaya. Le collectif de secours compte également 15 plongeurs autonomes», a indiqué la même source, qui a expliqué que ces plages seront dotées de moyens matériels supplémentaires pour permettre l'accompagnement et l'organisation des secours avec efficacité. Ce dispositif sera renforcé par le recrutement de 120 postes saisonniers, indique-t-on. Le capitaine Bouchakour saisit l’occasion, d’ailleurs, pour lancer un appel en direction des jeunes désirant travailler pendant cette saison estivale et les invite à se rapprocher de la direction de la protection civile ou une formation de secourisme sera organisée au profit des jeunes retenus (comment intervenir en cas de noyade, les premiers soins à procurer sur place aux victimes…). A noter qu’une salle de soins est installée au niveau de chacune des plages gardées, pour assurer la sécurité sanitaire des estivants, et trois ambulances sont apprêtées pour l’évacuation d’éventuels malades et blessés. En matière de sensibilisation, « l'effort des services de proximité de la protection civile, au niveau des plages sera renforcé tout au long de la saison, pour réduire le nombre de victimes », assure la même source. Pour rappel, une campagne de sensibilisation sur les dangers de la mer a été organisée du 21 au 25 mai. Une autre, plus large, qui touchera les villages et communes de la wilaya sera lancée incessamment. Elle sera animée par des officiers des unités d'interventions, conjointement avec les services de la conservation des forets, la direction de la santé, la direction du tourisme et les municipalités. Les dangers de la mer, les dangers des baignades dans les barrages hydriques, les réserves et retenues d'eau, les incendies de forets et de récoltes et les accidents de circulation sont les thèmes retenus lors de cette opération de communication. À rappeler que la saison estivale 2016 n’a connu qu’un seul décès au niveau des plages autorisées à la baignade, tout comme en 2015. Année qui a tout de même vu la noyade de pas moins de cinq victimes hors des plages gardées.

Nadia Rahab