Une enquête est enclenchée !

Une folle rumeur sur une prétendue découverte, par les habitants de la commune de Béni Douala, de deux têtes d’ânes et quelques abats, qui auraient été jetés dans une forêt, a circulé, hier, et a fait le tour des réseaux sociaux. L’information a même été reprise par quelques sites d’information et médias qui sont allés à des raccourcis suggérant un trafic de viande d’âne qui aurait été écoulée sur le marché. Contacté par nos soins, le maire de la commune de Béni Douala, Hadef Madjid, dément et explique : «J’ai été contacté ce matin (ndlr, hier) par les services de sécurité. Je leur ai signifié que jusqu’à présent, nous n’avons rien de concret. Une enquête a été déclenchée par le service d’hygiène de la commune de Béni Douala qui a fait une prospection à la place dite Ighil Hemmou, extension du chef-lieu vers Béni Aïssi. On n’a rien trouvé. On compte treize boucheries dans la commune, on est en train de les contrôler une par une. Pour le moment, rien n’a été trouvé. Cette rumeur est, jusqu’à preuve du contraire, infondée. Cela dit, on continue toujours nos recherches». De son côté, le directeur du commerce, M. Kada Adjabi, a affirmé que «la rumeur est parvenue jusqu’à ses services qui ont fait un ratissage sur le terrain». Toutefois, il se veut rassurant, lui aussi, en indiquant que rien de ce qu’avance cette rumeur n’a été trouvé. «Les viandes sont contrôlées quotidiennement par nos services en collaboration avec tous les vétérinaires de la wilaya. On rassure la population. Sur ce point, ils n’ont rien à craindre. L’ensemble des boucheries ainsi que les abattoirs sont aussi contrôlés», ajoute-t-il.