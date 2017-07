Il tue son frère avec un marteau

Par DDK | Il ya 56 minutes | 148 lecture(s)

La paisible localité d’Amen Greur, à 3 km à l’est du chef-lieu d’Ath Laaziz, dans la wilaya Bouira a été, avant-hier soir, le théâtre d’un fratricide. Selon des sources locales, le drame s’est produit en début de soirée lorsqu’une querelle a éclaté entre deux frères avant de dégénérer, et que l’un deux assène à l’autre un coup de marteau en pleine tête. La victime, répondant aux initiales de D. A, est morte sur le coup et son corps a été transféré vers la morgue de l’EPH Mohamed Boudiaf de Bouira. Après son acte, que d’aucuns parmi les villageois ont qualifié d’affreux, le meurtrier s’est immédiatement rendu à la brigade de gendarmerie de la commune. Il sera présenté, dans les prochaines heures, devant le procureur de la République près le tribunal de Bouira. À signaler qu’une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie pour tenter d’élucider ce meurtre, le troisième en moins de trois semaines dans la wilaya de Bouira. Pour rappel, le 11 juin dernier, un sexagénaire a abattu, à l’aide de son fusil de chasse, sa belle-sœur, son neveu et sa nièce avant de récidiver mardi 20 juin, en tuant, cette fois-ci, son frère. Le 18 juin dernier, une jeune femme de 33 ans a été, également, tuée dans son domicile à Douar Zmala, dans la commune de Ridane, au Sud-ouest de Bouira. Les auteurs présumés de ces crimes ont été arrêtés par les services de la gendarmerie.

D. M.