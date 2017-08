Des citoyens bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Des dizaines de demandeurs de l’aide à l’habitat rural de la commune d’Aghbalou, au Nord-est de la wilaya de Bouira, ont fermé, hier matin, la mairie, afin de réclamer l’inscription d’un nouveau programme de logement de cette formule au profit de leur localité. Selon les protestataires, issus de plusieurs villages de cette commune de haute montagne, aucune aide à l’habitat rural n’a été délivrée depuis l’année 2012. Ils réclament, ainsi, le dégel de ce programme : «L’APC d’Aghbalou enregistre plus de 1 100 demandes d’aide à l’habitat rural. Depuis 2012, notre commune n’a bénéficié d’aucun nouveau programme. Nous avons adressé une dizaine de rapports au wali de Bouira et au ministre de l’Habitat, pour solliciter leur intervention, mais nous n’avons eu aucune réponse. Malheureusement, nous n’avons d’autres choix pour faire entendre notre doléance que de fermer le siège de l’APC», dira M. Ihaddaden Khelaf, l’un des protestataires, joint par téléphone. Celui-ci ajoute que cette action sera reconduite d’ici la semaine prochaine, si les responsables locaux ne répondent pas à leur revendication : «Nous nous sommes accordés à revenir à la charge chaque mercredi, afin de mettre la pression sur les autorités locales et les saisir sur la crise de logement qui prévaut au niveau de notre commune. Une commune qui ne dispose d’aucune autre formule de logement en dehors de l’habitat rural, vu sa nature géographique montagneuse. Récemment l’ex-Premier ministre a déclaré que cette formule d’aide au logement sera débloquée. Mais, malheureusement, nous ne voyons rien vu venir !». Contacté, le SG de l’APC par intérim a refusé de s’exprimer à ce sujet, en nous orientant vers le maire. Ce dernier était injoignable malgré nos nombreuses tentatives de le contacter. Il y a lieu de signaler qu’hier en début d’après-midi, le siège de l’APC demeurait fermé.

O. K.