La putréfaction de la viande de moutons au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 263 lecture(s)

L’association de protection et orientation du consommateur et son environnement (APOCE), a installé une commission de suivi suite à la putréfaction des viande des moutons sacrifiés durant la fête de l’Aïd El-Adha. Le scénario de la viande putréfiée s’est reproduit encore cette année. En effet, plusieurs cas ont été signalés depuis le deuxième jour de l’Aïd, auprès de l’Apoce. «Nous avons mis en place une commission de suivi composée de laborantins, de vétérinaires et d’experts afin de déterminer les raisons exactes du phénomène de putréfaction des viandes des moutons», a indiqué, hier, Mustapha Zebdi, le président de l’APOCE. À cet effet, l’interlocuteur a fait état d’une rencontre qui aura lieu, aujourd’hui, avec les représentants des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture et du développement rural. «Lors de cette rencontre, nous allons exposer les informations que nous avons collecté sur ce sujet, pour essayer de trouver une solution à ce phénomène», a souligné M. Zebdi. Selon l’Apoce, l’enquête qui a été menée l’année passée sur la putréfaction de la viande des moutons a démontré qu’elle est la conséquence d'un usage inconsidéré d'additifs alimentaires pour ovins. En revanche, la directrice des services vétérinaire au ministère, Mme Djamila Hadj Amar, a estimé dans une déclaration à l’APS que les cas de viande dégradée qui ont été signalés, sont isolés et ne relèvent que de «mauvaises conditions de conservation». Le rapport préliminaire des vétérinaires révèle que dans certains cas, les plaignants ont laissé leur viande trainer chez les bouchers pour la découpe de leur mouton. Après cette signalisation, les services vétérinaires se sont immédiatement mobilisés et ont pris des échantillons de viande pour effectuer des analyses au niveau des laboratoires. Par ailleurs, ladite association appelle les citoyens ayant constaté un changement de couleur de leur viande de ne pas la consommer et de se rapprocher des services vétérinaires les plus proches.

Samira Saïdj