Les élections battent le rappel des opportunistes

La course à la présidence de l’APC d’Aïn El-Hammam, entamée bien avant l’heure, retient l’attention des citoyens qui ne peuvent éviter le sujet, devenu l’actualité quotidienne. Même si, officiellement quelques candidats seulement affichent leur prétention, les rumeurs persistantes désignent les têtes de liste des partis et des indépendants. On remarque de nouveaux venus qui arpentent les rues et hantent les cafés pour séduire un possible électorat. Ain El Hammam, pourtant boudée par beaucoup de ses enfants, semble finalement avoir un attrait plus important que les grandes villes. Des « têtes » oubliées de la population, reviennent à chaque échéance électorale pour proposer leurs services. Ils disent qu’ils viennent « aider Michelet à se développer ». Comme si les actuels élus ou les citoyens qui y habitent ont échoué jusqu’à maintenant. «Michelet, une petite ville aux moyens limités, a besoin de tous ses enfants, c’est certain. Cependant, ceux qui l’ont délaissée pendant des décennies ne connaissent rien aux problèmes que vit la population locale», dira le commun des résidents. Avoir une maison dans un village et y venir pendant deux ou trois week end par an, ne suffit pas à s’imprégner des réalités que vivent les amis et les voisins. «Certains candidats autoproclamés n’ont pas vécu avec nous les incendies, les neiges ou le manque de soins. Ils sont dans les grandes villes à côté d’une polyclinique, dans une maison possédant le chauffage central et autres commodités. Changeront-ils de résidence s’ils venaient à être élus ou présideraient-ils l’APC par SMS ? », souligne un habitué des campagnes électorales, militant au sein d’un parti ayant pignon sur rue à Michelet.

A.O.T.